Дана Борисова рассказала об «испорченном» теле дочери: «В рубцах ноги и руки»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 009

Наследница знаменитости Полина в прошлом году нанесла себе увечья во время панических атак.

Дана Борисова рассказала об «испорченном» теле дочери: «В рубцах ноги и руки»

Фото: Instagram @borisovaekaterina3609

Дана Борисова пожаловалась, что ее дочь Полина «испортила» тело, когда в прошлом году из-за панических атак нанесла себе увечья в виде порезов. Телеведущая сетует, что теперь оставшиеся шрамы нужно удалять с помощью дорогостоящих процедур.

«В мае все закончилось, но тело осталось порезанное. В рубцах полностью ноги, руки. Это надо на какой-то дорогостоящий лазер ходить. Когда есть операционный один шрам, можно разориться, но у нее их там 150! Они заживают, но рубцуются и обрастают коллагеном. Кризис продолжается», — рассказала 45-летняя Борисова в YouTube-шоу Елены Ханги.

Телеведущая утверждает, что сейчас у нее с дочерью хорошие отношения, однако у Полины есть проблемы, связанные с учебой. Девочка не хочет учиться и прогуливает занятия.

«В школу ходит к четвертому уроку, а с последнего сваливает», — говорит Борисова.

Весной прошлого года дочь Борисовой и ее экс-супруга Максима Аксенова проходила лечение в специализированной клинике после того, как ее госпитализировали со множественными порезами. Оказалось, что Полина нанесла их сама себе во время уроков в школе. Тогда телеведущая заявила, что у дочери случились панические атаки.

В октябре Полина объявила голодовку и перестала ходить в школу по причине конфликта со звездной матерью. Борисова рассказала, что выбросила смартфон дочери с 11 этажа в попытке бороться с ее зависимостью от гаджета. Девочка затаила глубокую обиду на мать, перестала есть и выходить из своей комнаты. Устав «воевать» с 14-летней наследницей, телеведущая в конце года отправила ее жить к отцу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Даны Борисовой раскрыла, откуда у ее внучки Полины возникает желание травмировать себя.

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