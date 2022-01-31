Все забыли о разводе Лепса: Зудина жарко поцеловала Петрова под прицелом камер

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 006

Марина Зудина поцеловала Максима Петрова на глазах у публики

Все забыли о разводе Лепса: Зудина жарко поцеловала Петрова под прицелом камер

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Публика и пресса наперебой спорят — неужели у вдовы Олега Табакова начался роман с женатым партнером по «Танцам со звездами»?

Вдова режиссера Олега Табакова Марина Зудина произвела фурор на шоу «Танцы со звездами» — в завершении номера она так горячо поцеловала в губы своего партнера Максима Петрова, что в их романе теперь сложно усомниться.

На актрисе было нежно-голубое платье, по прозрачной сетке которого рассыпаны стразы. В последних па она изящно подняла руки, прижалась грудью к Петрову и так и вонзилась в его губы своими. Фото жаркого поцелуя пресс-служба предоставила изданию 7Дней.ru. Партнер в ответ обнял ее за спину и закрыл глаза (главный признак влюбленности, между прочим!).

Задору 56-летней Зудиной, как выяснилось после ее появления в танцевальном шоу, могут позавидовать многие молодые артисты. Она смело взялась за сложнейший фокстрот уже в первом выпуске, а теперь вот целуется, да еще и так жарко! А Петров, к слову, женат на актрисе Агнии Кузнецовой и воспитывает с ней маленького сына!

7days.ru

Стоит отметить, шуток о веселой вдове в ее адрес не прозвучало — Табаков скончался в 2018 году, с тех пор неприятных сплетен, как, впрочем, и за более чем 20-летнюю историю брака, об актрисе не было. Теперь же, пошутил ведущий Андрей Малахов, публика отвлечется от других слухов и посвятит все свое внимание Зудиной. Какой тут развод Григория Лепса и его якобы тайные любовницы!

«Увидев ваш поцелуй, все перестанут обсуждать, с кем встречается Лепс!» — заметил телеведущий.

Историей с неформальными отношениями крайне заинтересовали поклонников недавно участники шоу «Ледниковый период» Даня Милохин и Евгения Медведева. Они демонстрировали взаимную симпатию на проекте и вне его, появлялись в совместных видероликах, тоже целовались в танце на льду, пишет 7Дней.ru.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Даню Милохина заподозрили в романе с другой фигуристкой — Алиной Загитовой. Фанаты гадают, с кем из знаменитых спортсменок у блогера реальные отношения, а с кем просто дружба.

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