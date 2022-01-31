Как привлечь богатство и семейное счастье в феврале сразу после китайского Нового года

В ночь на 1 февраля наступит Новый год по китайскому лунному календарю. Астролог Елена Искра рассказала о ритуалах, которые нужно совершать в течение первого новогоднего месяца, чтобы привлечь в свою жизнь хорошие события.

Так, чтобы активировать богатство и карьеру, астролог рекомендует 5 февраля с 7:45 до 9:45 установить на востоке вашей квартиры или офиса маятник. Это может быть котик фен-шуй либо бесконечно движущийся предмет.

10 февраля в период 7:45 до 9:45 нужно установить маятник на юге квартиры или офиса, а в этот же день с 21:45 до 23:45 — на юго-востоке.

«Даже если у вас нет двух часов для того, чтобы следить за этим, прекрасная активация будет, даже если маятник в указанное время поработает 10-15 минут. Для того, чтобы все способствовало вам, и вы имели поддержку так называемых высших сил, я рекомендую провести влажную уборку в указанный день и час дома или в офисе. Это будет прекрасным подспорьем для тех, кто озадачен вопросом деторождения и личной жизни», — отмечает Искра.

Она также посоветовала сделать влажную уборку в квартире или офисе 19 февраля в период с 9:45 до 11:45 в направлении восток и 3 марта в период с 15:45 до 17:40 также в направлении восток.

«Не пугайтесь, что это март, этот день еще относится к февралю. Это будет заключительный день месяца», — пояснила астролог.

В целом февраль будет непростым, это месяц катастроф природного и техногенного характера, предупредила Искра. Она посоветовала на этот период позаботиться о максимальной безопасности и избегать скопления большого количества людей в час пик.

«Также по звездам у нас очень уязвим желудочно-кишечный тракт, поэтому будет прекрасным решением посвятить февраль щадящей диете и правильному питанию», — отметила астролог.

По ее словам, февраль достаточно агрессивен по всем сторонам света, но в любом темном царстве есть лучик света. Чтобы в доме царила любовь, Искра порекомендовала в юго-западной части квартиры поставить активатор в виде горшка с растением, которое вот-вот расцветет. Лучше всего будет, если это случится в феврале.

«Для беременности и зачатия у нас также лидирует южная спальня. В феврале добавляется еще восточное направление. Кто озадачен этим вопросом, я рекомендую изголовье кровати направить на юг или восток внутри вашей спальни», — говорит астролог.

Ранее 5-tv.ru опубликовал советы астролога Виктории Родиной по исполнению желаний и привлечению богатства 1 февраля — в день, когда китайский Новый год совпадет с новолунием.