Виктор Сухоруков об интиме в сериале «Цыпленок жареный»: «Поцелуи были хорошие»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 466

Виктор Сухоруков рассказал о своем первом поцелуе на камеру

Виктор Сухоруков об интиме в сериале «Цыпленок жареный»: «Поцелуи были хорошие»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер впервые снялся в сцене со страстными поцелуями почти в 70 лет.

За свою долгую и продуктивную карьеру Виктор Сухоруков исполнил множество ролей, однако в романтическом амплуа зрители его еще не видели. В сериале «Цыпленок жареный» артист сыграл роль дяди Коли, вора в законе, и по совместительству любовника героини Ирины Пеговой.

Как признался 70-летний артист в интервью StarHit.ru, это был его первый опыт съемок интимных сцен.

«Я там целовал женщину, прекрасную актрису, поцелуи были хорошие. Правда, от них не рождаются дети, но в данном случае на камеру сгодились. Я первый раз так целовался, учиться этому не пришлось, но, когда увидел свой поцелуй на экране, то постеснялся вдруг, мне было даже немного неловко», — поделился артист.

Однако не только съемки интимных сцен стали для Сухорукова открытием. Его герой на экране выглядит очень стильно, и актеру захотелось перенести эту часть жизни персонажа в свою.

Он признался, что любит наряжаться, но какой-то модной школы и понимания стиля у него не было.

«Вроде нигде не трет, не жмет, не мнется. А говорят, нужен образ. И, постарев, вдруг понял: да, хочу образ. Уже начал заниматься данным вопросом. Вот только не поздновато ли», — подытожил актер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Виктор Сухоруков рассказал, что трижды в жизни был на грани гибели.

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