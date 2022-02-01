Стали известны новые подробности о состоянии Татьяны Дорониной

Поклонники знаменитой Татьяны Дорониной не на шутку встревожены состоянием актрисы. Недавно в СМИ появилась информация о том, что 88-летняя знаменитость находится в доме престарелых. Однако, как выяснилось, ситуация на самом деле выглядит иначе.

Со слов осведомленного источника, звезда отечественного кинематографа проходит оздоровительное лечение в одном из санаториев недалеко от столицы. При этом со здоровьем у нее все в порядке, насколько это возможно в силу возраста.

«Татьяна Доронина не находится в доме престарелых, это ложная информация. Она в одном из подмосковных санаториев, проходит там курс лечения, отдыхает. Здоровье у Татьяны Васильевны нормальное. Конечно, есть возрастные изменения, но, как и у всех», — сообщил инсайдер в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Также спикер отметил, что Доронина очень скучает по своему родному МХАТ имени Горького и хочет вернуться, однако, этому препятствуют некие обстоятельства.

К слову, все ожидали, что знаменитость появится в театре в связи с несостоявшейся премьерой спектакля «Васса», в котором она раньше играла главную роль. Однако, по словам близкой подруги и коллеге актрисы по сцене Лидии Матасовой, медики запретили Дорониной появляться на публике.

Дело в том, что звезда кино не вакцинировалась от коронавируса и мест большого скопления людей ей, в целях безопасности, лучше избегать.

Кроме того, Матасова отметила, что произошедшие во МХАТ имени Горького события последних лет и приход на место Дорониной нового худрука Эдуарда Боякова, когда ее фактически отстранили от жизни театра, серьезно ухудшили ее самочувствие.

Между тем, не так давно занявший должность гендиректора Владимир Кехман инициировал возвращение актрисы и режиссера в родные стены храма искусства. Однако, знаменитость не поддержала эту идею нового руководителя.

Так, ранее 5-tv.ru рассказал, что Доронина отказалась стать худруком МХАТ имени Горького.