Татьяна Доронина не может вернуться во МХАТ из-за запрета медиков и плохого состояния

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 011

Актриса должна была приехать на несостоявшуюся премьеру спектакля «Васса». Раньше она играла в нем главную роль.

Татьяна Доронина не может вернуться во МХАТ из-за запрета медиков и плохого состояния

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Татьяна Доронина не смогла бы приехать во МХАТ имени Горького, даже если бы премьеры спектакля «Васса» состоялась. Об этом исполнительница главной роли в постановке Лидия Матасова рассказала «Собеседнику».

По словам актрисы, 88-летняя Доронина не вакцинирована от коронавируса, из-за чего ее пребывание на публике сейчас просто небезопасно. Медики пансионата, в котором артистка сейчас проживает, запретили ей покидать его стены.

Также, как призналась Матасова, ее пожилая коллега неважно себя чувствует. Это вторая причина, по которой Доронина не смогла бы приехать в МХАТ.

«Она неважно себя чувствует. Так что, пока не складывается. Вообще, Доронину так потрепали за те три года, что творилось в нашем театре, в связи с приходом Боякова (бывший худрук МХАТа. — Прим. ред.)! Хотя приехать очень хочет», — рассказала она.

Сейчас народная артистка СССР занимает почетную должность президента МХАТа. Ее учредили специально для нее. Новый директор театра Владимир Кехман предлагал артистке снова стать худруком после скандального увольнения Эдуарда Боякова, однако та отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мнении Кехмана, что Бояков должен компенсировать МХАТ убытки.

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