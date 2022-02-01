Когда Лунный Новый год в 2022 году и как его отметить, чтобы привлечь счастье

Лунный Новый год — один из главных и самых продолжительных праздников в Китае и других странах Восточной Азии. В отличие от аналогичного праздника на Западе и в России постоянной даты начала Лунного Нового года нет. Этот праздник наступает на второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое из года в год приходится на разные дни.

Так, в 2022 году Лунный Новый год наступил 1 февраля 2022 года в 00:03 по московскому времени или в 05:03 по пекинскому. К слову, по лунному календарю сейчас отмечают не 2022 год, а 4719-й. Закончится он 21 января 2023 года.

Google

Google решил посвятить Лунному Новому году специальный дудл, отметив, что множество людей во всем мире празднуют новый год «на основе древней лунно-солнечной китайской календарной системы». Дудл представляет собой картинку с символом года Тигром в центре и атрибутами празднования Лунного Нового года — мандаринами, рыбой и китайскими фонариками.

Символ и традиции года

Символом наступившего Лунного Нового года стали животное Тигр и стихия Вода, а основной цвет года — черный. По древнекитайскому мифу, в первый день нового года появляется чудовище Нянь (в переводе с китайского «Год»), которое разоряет поселения, пожирает урожай и скот. Чтобы защититься, люди заранее обклеивают дома снаружи узорами из красной бумаги, надписями и изображениями с пожеланиями счастья, здоровья и долголетия и развешивают красные фонари.

По легенде, однажды люди заметили, что Нянь испугался ребенка в красной одежде, и решили, что этот цвет отпугивает чудовище. Именно поэтому красный — традиционный цвет новогоднего праздника в Китае и других восточноазиатских странах.

Кроме того, накануне Лунного Нового года традиционно прибираются в жилье — это символизирует очищение жизни от неудач и освобождение места для счастья.

Праздничное угощение

Лунный Новый год — семейный праздник. Его принято отмечать с родителями, поэтому даже, кто работает или учится далеко от малой родины, стремятся в этот день вернуться домой.

Накануне наступления нового года близкие обычно собираются за богато накрытым столом. Традиционные угощения — мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые символизируют одно из главных новогодних пожеланий — рождения сыновей.

Первые дни Лунного Нового года

Наутро после наступления праздника принято поздравлять родителей, которые в ответ дарят красные конверты с деньгами — хунбао. Затем вся семья отправляется поздравлять и дарить подарки родственникам и соседям. Обычно так проводят первые пять дней нового года.

Дарить принято парные предметы, символизирующие единство и семейную гармонию. Кроме того, приходя в гости, нужно преподнести хозяевам два мандарина, а уходя, получить от них два других мандарина. Так происходит обмен символами достатка, которыми считаются эти цитрусовые.

Новогодние представления и приметы

Новогодние народные гуляния не обходятся без традиционных танцев льва и дракона, в которых танцующие имитируют движения этих животных. Что касается суеверий и примет, то они во многом схожи с российскими. Например, так же считается, что «как Новый год встретишь, так и проведешь», а перед праздником принято отдавать долги, чтобы начинать новый год без обременений.

Но есть и интересные отличия. Например, считается, что в первые три дня наступившего года нельзя мыть голову и убираться — так можно смыть счастье. Встречать же праздник нужно обязательно в красном нижнем белье, чтобы привлечь удачу, пишет сайт KP.RU.

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