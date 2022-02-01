Тигр оценит: как встретить первое Новолуние февраля, чтобы привлечь удачу в 2022

Символ наступившего года — Голубой тигр вступает в свои права во вторник, 1 февраля. В 8:46 по московскому времени с Новолуния в Водолее все прежнее мы оставим позади и вступим в новый цикл, который ознаменуется обновлением во всех сферах жизни. О том, как удачно начать новую страницу 2022 года 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова.

По ее словам, в первый день лунного цикла до 10:27 нужно обязательно записать свои заветные желания и самые смелые планы, так как загаданное в это время имеет очень большие шансы на то, чтобы реализоваться.

Также астролог объяснила, почему еще это Новолуние считается особенным и что оно готовит всем представителям зодиакального круга.

«В нем участвуют Сатурн и Уран, которые привносят, с одной стороны, жесткие и четкие правила, что характерно для энергии Сатурна, а, с другой стороны, борьбу с ограничениями — то чем заведует Уран. Такие противоречивые тенденции характерны для природы Водолея. Этот свободолюбивый знак будет определять дух текущего месяца», — отмечает эксперт.

Новая Луна в данном случае не располагает к работе с землей, подготовке рассады и другим работам, связанным с цветоводством или огородничеством.

Гораздо эффективнее, по мнению астролога, будет в это время сосредоточиться на нуждах коллектива, позаботиться о тех, кто в вашу команду надежных единомышленников.

Кроме этого, день можно посвятить науке — хорошо продвинутся исследования, вероятны интересные открытия.

Астролог предупреждает — в первый день новенькой Луны организм еще только набирает силу и не готов к физическим нагрузкам. Именно поэтому нежелательно планировать хирургические операции и медицинские вмешательства — велик риск, что раны будут заживать дольше.

В целом, это не очень продуктивный период и для решения финансовых вопросов — решения в денежной сфере лучше отложить на несколько дней.

Еще один важный момент, который отметила астролог — нервная система у многих будет пребывать в возбужденном состоянии. Вы можете ощутить, что вас словно «бросает» из крайности в крайность — от повышенной активности до подавленности и апатии. Для того чтобы пережить этот непростой период, позвольте себе хорошенько отдохнуть. Расслабляющий массаж, маски для тела и лица — пойдут на пользу и позволят зарядиться энергией для будущих свершений.

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