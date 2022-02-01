Назван популярный напиток, который может спровоцировать остановку сердца

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 7 041

Специалисты предупреждают о непоправимых последствиях.

Назван популярный напиток, который может спровоцировать остановку сердца

Фото: Depositphotos / AndrewLozovyi

Частое употребление энергетических напитков может вызвать внезапную остановку сердца. Об том пишет издание Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

Главная опасность подобных напитков заключается в высокой концентрации в них кофеина. Они содержат «замаскированный» кофеин в виде гуараны. Даже в кофейных зернах его в два раза меньше. При смешивании с женьшенем и таурином, гуарана может генерировать «неопределенные взаимодействия». С непоправимыми проблемами сталкивались те, кто смешивал энергетики с алкогольными напитками.

По рекомендациям медиков, чтобы избежать риска смерти при аритмии необходимо успеть восстановить сердечный ритм в течение нескольких минут, иначе последствия могут быть необратимыми.

Ранее 5-tv.ru писал о напитке, разжижающем кровь и предотвращающем образование тромбов.

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