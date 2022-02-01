Назван популярный напиток, который может спровоцировать остановку сердца

Частое употребление энергетических напитков может вызвать внезапную остановку сердца. Об том пишет издание Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

Главная опасность подобных напитков заключается в высокой концентрации в них кофеина. Они содержат «замаскированный» кофеин в виде гуараны. Даже в кофейных зернах его в два раза меньше. При смешивании с женьшенем и таурином, гуарана может генерировать «неопределенные взаимодействия». С непоправимыми проблемами сталкивались те, кто смешивал энергетики с алкогольными напитками.

По рекомендациям медиков, чтобы избежать риска смерти при аритмии необходимо успеть восстановить сердечный ритм в течение нескольких минут, иначе последствия могут быть необратимыми.

Ранее 5-tv.ru писал о напитке, разжижающем кровь и предотвращающем образование тромбов.