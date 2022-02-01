Волочкову пристыдили за откровенные фото после разрыва: «Белье старое, как и модель»

Известная танцовщица не теряет надежды встретить настоящую любовь. Принцев заманивает нетривиальными способами.

Балерину Анастасию Волочкову подняли на смех в сети после расставания с очередным кавалером. Не прошло и двух суток, как зареванная артистка больших и малых театров начала публиковать эротические фото в нижнем белье. Юзеры не поняли таких «страданий» по ушедшему мужчине.

Со страницы в Instagram 46-летняя Волочкова смотрела на зрителей лишь в бюстгальтере и мини-трусиках. Улыбчивая балерина позировала на молочно-белом диване, стоя у дамского столика, и даже на кровати. Анастасия предложила фанатам немного поиграть, выбрав самый лучший комплект для нее из представленных.

«В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнуться!» — призналась артистка.

Instagram @volochkova_art

Впрочем, фолловеры не разделили ее оптимизма, окрестив происходящее «бредом».

«На фото белье как будто старое…»

«Как и модель!»

«Бабушка по вызову»,

«Настя, ну сколько можно! Это вы так Сережу пытаетесь заманить?»

«У нее ноги как руки…»

«Ну все, понеслось: шпагаты, обнаженка, вечеринки с Джигурдой», — не могли сдержать эмоций юзеры.

Instagram @volochkova_art

Сама Волочкова предпочла проигнорировать нелестные высказывания. Ведь у нее и без того много проблем. WMJ.ru напоминает, что балерину уже упрекнули в тотальном вранье из-за расставания с женихом. Ее версия не сходится с позицией мужчины. Признавать, что совершила серьезный проступок, артистка совершенно не хочет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеообращение экс-любовника Анастасии Волочковой к народу после разрыва отношений.