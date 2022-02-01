Опасное время: какие группы людей рискуют пострадать от магнитной бури 2 февраля

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 27 765

Врач Мышков рассказал о подверженных магнитным бурям людях

Фото, видео: Depositphotos / Elf+11; 5-tv.ru

Медики предупреждают: вспышки на Солнце чреваты тяжелыми последствиями. Особенно для тех, у кого есть старые болезни.

В грядущую среду, 2 февраля, Землю накроет сильнейшая магнитная буря. А все из-за облака плазмы, выброшенного с поверхности жаркого Солнца. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-анестезиолог, реаниматолог Геннадий Мышков рассказал, кто из людей может пострадать от возмущений и что делать, если приступы оказались действительно серьезными.

Без паники

По словам эксперта, метеозависимые люди действительно существуют. Конечно, их не так много, но все-таки определенные риски есть всегда. В большей степени от вспышек на Солнце страдают пожилые люди, а также граждане с серьезными хроническими заболеваниями. Это совершенно логично, ведь и в том, и в другом случае организмы совершенно ослаблены.

«Зачастую подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, заболеваниями дыхательной и эндокринной систем», — уточнил Мышков.

Реаниматолог описал стандартные признаки метеозависимости: головные боли, резкое повышение артериального давление, нехватка кислорода, аритмия, повышенная раздражительность и усталость. Если человек понимает, что не совсем здоров, в дни возмущений ему важно принимать лекарства, помогающие поддерживать показатели организма в норме.

«Рекомендую всем пациентам быть более осторожными, желательно сохранять нормальный физиологический режим, не подвергать организм чрезмерным физическим, эмоциональным нагрузкам и все это в совокупности с медикаментозной коррекцией», — объяснил эксперт.

Врач добавил, что в группу риска входят и люди с тяжелым рабочим графиком. Например, дальнобойщики, что часто меняют часовые пояса, или граждане, трудящиеся сутки напролет, в ночные смены. Сложный режим серьезно сказывается на работе организма — он быстрее изнашивается.

«В целом, адаптированный здоровый человек переносит магнитные бури более благополучно с менее выраженными клиническими проявлениями и жалобами. Но все же какие-то отклонения могут быть: повышенная сонливость, усталость», — заметил Геннадий Мышков.

А в заключение добавил: если состояние здоровья серьезно ухудшается, заниматься самолечением строго противопоказано. Лучше обратиться за помощью к медикам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие дети подвержены влиянию магнитных бурь.

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