Как отметить День всех влюбленных, чтобы сыграть свадьбу в 2022 году

Накануне в свои права вступил могучий символ 2022 года — Голубой Водяной Тигр. Он сулит большие перемены не только в делах, но и в личной жизни. Особое значение при этом имеет 14 февраля — День всех влюбленных. О том, как правильно отметить праздник, чтобы весь год жить в счастье и даже обрести семью, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Внимание к деталям

Специалист по звездам напомнила: в текущем месяце планеты устроят настоящий «небесный танец», благодаря чему и станут возможны приятные изменения. Так, например, Меркурий сходит с ретроградной орбиты и начинает двигаться в правильном направлении — удача будет сопутствовать всегда и везде. Удивит человечество и любвеобильная Венера, что соединится с воинственным Марсом в Козероге.

«Наша подружка, богиня красоты и любви Венера с начала февраля тоже выходит из ретроградного положения. Это очень здорово: в середине месяца мы почувствуем прилив таких сильных эмоций и такое желание любить кого-то, которого мы долго не ощущали!» — заметила Никольская.

Астролог рекомендовала провести День всех влюбленных в максимально позитивном настроении. Даже если нет пары, необходимо устроить небольшой релакс и побаловать себя чем-нибудь приятным. Впрочем, отправляться на поиски жениха 14 февраля тоже не возбраняется. Чем ярче пройдет день, тем больше шансов обзавестись семьей в 2022 году.

Тем, у кого уже есть любимый человек, эксперт дала особенный совет.

«В День всех влюбленных — вам карты в руки! Обязательно подготовьтесь! Ваша вторая половина будет готова на все подвиги ради вас. И, возможно, в феврале вы услышите те самые, долгожданные признания в любви, а также предложение руки и сердца. Кстати, в феврале это сделать было бы очень благоприятно и полезно», — подытожила Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru назвал шесть знаков зодиака, которых накроет волна счастья в феврале и марте 2022 года.