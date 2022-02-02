Офтальмолог Азнаурян оценил шансы пожилого Ивана Краско ослепнуть навсегда

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 22 810

Известному актеру диагностировали якобы необратимые изменения в глазах. Но так ли это на самом деле?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Lev Ilyin; 5-tv.ru

Народному артисту России Ивану Краско поставили неутешительный диагноз — деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. 91-летнему актеру уже предрекают слепоту. Но есть ли хоть маленький шанс спастись от печальной участи и что могло спровоцировать развитие тяжелой болезни? Ситуацию в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прояснил офтальмохирург, профессор, основатель детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян.

Печальный приговор?

По словам эксперта-медика, шумиха, поднятая вокруг болезни Краско, не имеет никаких серьезных оснований. Ни инфаркт, ни инсульт, ни злосчастный COVID, которые стоически перенес Иван Иванович не могли спровоцировать резкую потерю зрения, а тем более — развитие деструкции стекловидного тела в обоих глазах.

«Это совершенно отдельные вещи. Видимо, они связаны с возрастом. Не исключено, что там еще есть какие-то болезни», — объяснил Азнаурян.

Говоря простым языком, деструкция стекловидного тела — это серьезные изменения в структуре волокон глаза, что приводят к появлению всевозможных «мушек», «пятен» и прочих «плавающе-летающих» элементов. Зачастую это бывает связано со склеротической стадией, когда в глазах начинают образовываться спайки. Сетчатка не выдерживает нагрузки, и тогда зрение человека падает фактически до нуля. К счастью, даже это запущенное состояние реально излечить.

«Мы имеем способы лечения, которые позволяют очень хорошо рассасывать эту ситуацию. Не всегда полностью, но процессы, которые происходят внутри глаза, стабилизируются, и сильно человеку, конечно, уже не мешают. Они подходят для более молодых людей. Но если поставлен диагноз в 60, 70, 80 и даже 90 лет, то нет никаких проблем», — уточнил специалист.

Врач рассказал, что улучшения достигаются путем применения специальной физиотерапии, электрофорезов, фонофорезов. Существуют и иные методики решения проблем. При этом хирургия всегда остается на последнем месте: велики риски усугубить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесший инсульт Иван Краско отказался от работы в театре.

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