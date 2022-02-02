Постричься и разбогатеть: Астролог назвала даты денежных стрижек в феврале

Даже самая обычная стрижка волос может в корне изменить вашу судьбу. Все дело в энергетике, которой наделена прическа. Именно от нее зависит дальнейший успех человека во всех сферах жизни, убеждены астрологи.

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова в интервью 5-tv.ru рассказала, в какие февральские дни лучше всего садится в кресло парикмахера, чтобы привлечь финансы и обогатиться.

«И так, в феврале — это у нас даты 8, 10, и 20. Именно в эти даты необходимо подстричь хотя бы миллиметр, хотя бы кончик ваших волос, для того чтобы расшевелить или усилить финансовый успех», — отметила астролог.

По словам «специалиста по звездам», слегка обновив прическу в указанные даты, вы сможете расширить свой финансовый потенциал. К вам может начать приходить больше новых клиентов, появится возможность для выгодных сделок и контрактов.

Кроме того, для привлечения финансового успеха, важны не только даты, но и определенные правила. Так, не рекомендуется подстригаться самостоятельно. Считается, что подобным методом человек как бы блокирует свою собственную энергию.

Поэтому доверьте это не хитрое, но важное для финансового достатка дело или профессионалу или родному человеку. И тогда будьте уверены — удача не пройдет мимо вас.

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