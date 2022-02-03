Пенкин объяснил, как Пугачева повлияла на спад его карьеры

Певец Сергей Пенкин, готовящийся вскоре отметить 61-летие, в последние годы — редкий гость на телевидении и каких-либо праздничных концертах. Все чаще он остается в тени шоу-бизнеса.

Артист рассказал, почему ни его бурная энергия, ни вокальные данные, ни знакомство с Аллой Пугачевой не помогают его творческой карьере. На YouTube-шоу Давида Виннера звезда предположил, что его не любят, как артиста.

«Жалко быть пионером. Было много случаев, когда говорили: „Приезжайте, подпишем договор“. Пою в дуэте с Таисией Повалий — раз и меня нет. Так было уже несколько раз. Чем это объяснить, круть, не знаю. Объяснить можно одним — нелюбовью ко мне», — с грустью сказал Пенкин.

Наверняка, можно было бы обратиться за помощью к Пугачевой и, возможно, даже записать совместную песню с ней. Но для этого, по словам Пенкина, надо не просто быть знакомыми, а дружить по-особенному.

«Наверное, как-то особенно дружить надо <…>. Ну, у меня были какие-то с ней встречи, но не срослось. Может быть, материала не было. Как-то не сошлось», — заключил он.

В последнее время Пенкин сильно похудел. Он рассказал в интервью dni.ru, что причиной изменений стала новая спутница, которая в два раза младше певца. Однако представлять публике возлюбленную не стал.

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