Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, звезда пожаловался на тяжелые последствия коронавируса. Среди них — раздражительность, слабость, тревога, периодический сбой работы сердца, плохой сон. Подробности о самочувствии знаменитости уточняются.

Братья Сафроновы прославились на всю страну, когда в 2002 году решили организовать свое шоу иллюзионистов. Трюки братьев Сафроновых демонстрировались во многих шоу на федеральных телеканалах. В 2007 году братья Сафроновы были приглашены в шоу «Битва экстрасенсов» Они стали соведущими шоу, участвовали в подготовке испытаний.