Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта Эксклюзив 14 714

Звезда пожаловался на тяжелые последствия коронавируса.

Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу

Фото: Instagram @andreysafronov_official

Иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. По предварительным данным, звезда пожаловался на тяжелые последствия коронавируса. Среди них — раздражительность, слабость, тревога, периодический сбой работы сердца, плохой сон. Подробности о самочувствии знаменитости уточняются.

Братья Сафроновы прославились на всю страну, когда в 2002 году решили организовать свое шоу иллюзионистов. Трюки братьев Сафроновых демонстрировались во многих шоу на федеральных телеканалах. В 2007 году братья Сафроновы были приглашены в  шоу «Битва экстрасенсов» Они стали соведущими шоу, участвовали в подготовке испытаний.

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