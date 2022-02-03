Почему души усопших «посещают» живых людей

Потеря близкого — всегда трагедия. Считается, что первые 40 дней после смерти человека его душа еще на земле: рядом с родными, «летает» в тех местах, где покойный жил, где его любят, помнят и скорбят. А после отправляется к Богу, где начинается новая, вечная жизнь. Но богословы уверены — и после 40 дней души усопших возвращаются домой, а некоторые стараются установить контакт с близкими. Но почему так происходит?

Известно немало случаев, когда души покойных тем или иным способом стараются помочь своим близким в критических ситуациях. Невидимым методом они словно стараются остановить родного человека, изменить планы. К примеру, сдать билеты на поезд, в котором он должен был ехать или отказаться от какой-то встречи. А после оказывалось, тем самым он сохранил себе жизнь.

Кроме того, присутствие умерших мы способны ощущать не только на уровне интуиции, но и физически, пишет Rsute. К примеру, почувствовать запах родного человека, прикосновения к волосам или телу. Иногда покойный может приходить во снах. А после пробуждения, ты видишь примятую подушку или передвинутые вещи, будто он здесь был.

Но не всегда души умерших «спускаются» к родным с целью их уберечь. Иногда они хотят просто удостовериться, что с близким ему человеком все хорошо, утверждает издание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему праздновать 40-летие — плохая примета, и как можно обхитрить судьбу.