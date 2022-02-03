Почему праздновать 40-летие — плохая примета, и как можно обхитрить судьбу

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Анна Васильева
Анна Васильева Анна Васильева Журналист, райтер 12 109

По мнению эзотериков, 40 лет — это грань, после которой энергия человека начинает ослабевать.

Почему праздновать 40-летие — плохая примета, и как можно обхитрить судьбу

Фото: Depositphotos / Patryk_Kosmider

Существует суеверие, согласно которому, нельзя отмечать 40-летие. По мнению эзотериков, 40 лет — определенная грань, после которой человек начинает не копить, а терять энергию. А это значит, что люди старше сорока больше подвержены сглазам и порчам. Об этом пишет DailyHoro.ru.

Мнение о том, что 40-летие отмечать не стоит, можно связать еще и с тем, что число 40 является неблагоприятным для человека.

Почему число 40 — опасное?

Например, верующие люди знают, что в течение 40 дней после смерти душа человека находится на земле. Эти дни могут быть опасны для близких умершего. Также 40 лет евреи ходили по пустыне в поисках земли обетованной, а Иисус после крещения 40 дней бродил по пустыне и боролся с искушениями дьявола. Еще известно, что всемирный потоп длился ровно 40 дней.

Есть мнение, что после 40 лет начинается новый этап в жизни человека. Любые перемены сулят что-то неожиданное. Но что же делать, если очень хочется отметить юбилей?

Как обмануть судьбу?

Чтобы празднование 40-летия не обернулось негативными последствиями, на вечеринку по случаю дня рождения нужно пригласить только самых близких людей. Они не сглазят именинника. Также 40 лет можно отметить после фактической даты рождения или до нее. Еще, чтобы избежать мистической даты, можно праздновать не ее наступление, а уход 39 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие вещи нельзя дарить и принимать в подарок.

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