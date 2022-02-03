Похищенного в Ижевске двухлетнего ребенка нашли в Казани в съемной квартире

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 1 144

Похитителем оказался уроженец Узбекистана, проживающий в Петербурге.

Похищенного в Ижевске двухлетнего ребенка нашли в Казани в съемной квартире

Фото: Depositphotos / velkol; 5-tv.ru

Похищенного в Ижевске двухлетнего мальчика нашли в Казани. Об этом сообщили 5-tv.ru в ОО УР «ПСО РЕГИОН 18».

«Ребенка нашли в съемной квартире в Казани. Мальчик жив, с ним все хорошо», — рассказали в поисковой организации.

Обнаружить ребенка удалось благодаря действиям оперативников. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Похитителем оказался житель Петербурга родом из Узбекистана, выкравший его у своей бывшей 20-летней возлюбленной. Она и обратилась с заявлением в полицию. По словам девушки, инцидент произошел накануне. Подозреваемый вышел с малышом на прогулку и не вернулся.

Поиском малыша занимались не только полицейские, но и волонтеры. По данным 5-tv.ru, мужчина забрал ребенка, так как считает, что он его биологический отец и хотел воспитывать его сам.

Ранее 5-tv.ru писал, что 1 февраля под Великим Новгородом нашли тело пропавшей полуторагодовалой девочки, которую искали с 25 января.

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