В Москве прощаются со сценаристом и режиссером Виктором Мережко

В Москве прощаются со сценаристом, режиссером, актером и народным артистом РФ Виктором Мережко. Лауреата госпремии СССР не стало 30 января на 85-м году жизни.

Организм Виктора Мережко, как сообщила его дочь, не справился с последствиями коронавирусной инфекции. Здоровье деятеля кино стало ухудшаться еще в декабре. В больницу Виктор Иванович ехать отказывался, говоря, что «само пройдет, обычная простуда». И все же сыну удалось его заставить пройти хотя бы КТ, который показал поражение легких 90-95%.

Спорить о госпитализации уже было невозможно. Петербургские врачи смогли снизить процент поражения до 65-ти. Мережко встал на ноги и уже, казалось бы шел на поправку. Однако через некоторое время у него неожиданно отнялась нога. Сделали операцию, но режиссер начал, как отмечают близкие угасать на глазах.

После прощания гроб с телом знаменитости отвезут на Троекуровское кладбище, где Виктор Мережко упокоится, как и его коллега по цеху Леонид Куравлев, рядом с любимой женой, которая умерла 24 года назад.

А в памяти зрителей останутся его киноработы — «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя — уходи», «Родня», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», а также сериалами «Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск». В них он выступал в качестве сценариста. Всего из-под пера знаменитости вышло более 50 сценариев. С 1989 по 1995 годы Мережко был ведущим передачи «Кинопанорама». С 1990-х годов активно снимался в криминальных сериалах.