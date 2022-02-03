Время противоречивых чувств: астролог рассказала, как пройдут 4-е лунные сутки

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 7 701

По словам Ксении Шаховой, 3 февраля может стать началом незабываемого этапа жизни, но все планы могут разрушить бушующие эмоции, поэтому важно соблюсти ряд правил в этот непростой день.

Фото, видео: Depositphotos / I_g0rZh; 5-tv.ru

В четверг, 3 февраля, начинается четвертый лунный день. Сегодня звезды помогут представителям зодиакального круга в поиске пропавших вещей, поспособствуют раскрытию тайн и чужих секретов.

Будьте справедливы и осторожны с полученной сегодня информацией. Благородные шаги будут поощряться высшими силами, а намеренный обман или клевета — за них придется отвечать, предупреждает профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

«Луна в Рыбах располагает к творчеству, искусству, кулинарным изыскам, особенно из рыбы и морепродуктов. Растущее светило благоволит новым проектам, начинаниям, просветительской деятельности и путешествиям по воде или к морю», — рассказала эксперт.

Луна сегодня находится в гармоничном аспекте к Меркурию, и у этого положения небесных тел есть преимущества. В профессиональной деятельности велики шансы на успех. Удача и вдохновение будут сопутствовать интеллектуальной работе, труду в сфере перевозок и логистики, удачно пройдут переговоры и совещания.

Одно условие поможет в этот день заключить выгодную сделку или продвинуться по карьерной лестнице — важно делать поправку на гиперчувствительность. Многие будут подвержены эмоциональным всплескам в данный период, поэтому диалог стоит вести мягче и осторожнее.

«Влияние Нептуна может создавать сонность и спутанность чувств. В этот день проще обычного разжалобить человека что-либо приобрести, а потом это может быть не так нужно. Поэтому сохраняйте чеки и будьте внимательны при подписании договоров или соглашений, внимательно читайте, что написано мелким шрифтом», — говорит Шахова.

Некоторым представителям астрологического круга придется столкнуться и с негативным последствием движения небесных тел. Сегодня вы можете особенно остро испытать чувство одиночества, постарайтесь отгонять мрачные мыли и отвлекаться интересным делом.

«Соединение Солнца с Сатурном подавляет интерес к праздникам и развлечениям, но несмотря на такое влияние это благоприятный день для посещения киностудии или музыкального вечера и проведения романтического свидания», — добавила эксперт.

Посвятите время своим близким, будьте благосклонны и снисходительны к окружающим. Каждому в определенный момент нужна поддержка и понимание. Проведите день в любви и заботе, и Вселенная непременно ответит вам своей щедростью.

Ранее 5-tv.ru публиковал восточный гороскоп на февраль 2022 года для всех знаков зодиака.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.48
-0.65 86.28
-0.51
Время противоречивых чувств: астролог рассказала, как пройдут 4-е лунные...

Последние новости

13:05
Послу Украины в Белоруссии заявлен протест из-за нарушения границ военным дроном
12:47
Когда спасенные врачами певицы Марина Хлебникова и МакSим снова запоют
12:34
Время противоречивых чувств: астролог рассказала, как пройдут 4-е лунные сутки
12:27
Квартиры в Москве и Петербурге: какое наследство оставил детям Виктор Мережко
12:25
Дочка Нюши придумала себе новое имя: «Теперь у меня их три»
12:23
Шойгу прибыл в Минск для проверки готовности к совместным военным учениям

Сейчас читают

Пенкин объяснил, как Пугачева повлияла на спад его карьеры
Мечтал, чтобы они пошли по его стопам: чем занимаются дети Леонида Куравлева
Сафронов рассказал, почему звезды не пришли на похороны Куравлева
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год