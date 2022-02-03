Время противоречивых чувств: астролог рассказала, как пройдут 4-е лунные сутки

В четверг, 3 февраля, начинается четвертый лунный день. Сегодня звезды помогут представителям зодиакального круга в поиске пропавших вещей, поспособствуют раскрытию тайн и чужих секретов.

Будьте справедливы и осторожны с полученной сегодня информацией. Благородные шаги будут поощряться высшими силами, а намеренный обман или клевета — за них придется отвечать, предупреждает профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

«Луна в Рыбах располагает к творчеству, искусству, кулинарным изыскам, особенно из рыбы и морепродуктов. Растущее светило благоволит новым проектам, начинаниям, просветительской деятельности и путешествиям по воде или к морю», — рассказала эксперт.

Луна сегодня находится в гармоничном аспекте к Меркурию, и у этого положения небесных тел есть преимущества. В профессиональной деятельности велики шансы на успех. Удача и вдохновение будут сопутствовать интеллектуальной работе, труду в сфере перевозок и логистики, удачно пройдут переговоры и совещания.

Одно условие поможет в этот день заключить выгодную сделку или продвинуться по карьерной лестнице — важно делать поправку на гиперчувствительность. Многие будут подвержены эмоциональным всплескам в данный период, поэтому диалог стоит вести мягче и осторожнее.

«Влияние Нептуна может создавать сонность и спутанность чувств. В этот день проще обычного разжалобить человека что-либо приобрести, а потом это может быть не так нужно. Поэтому сохраняйте чеки и будьте внимательны при подписании договоров или соглашений, внимательно читайте, что написано мелким шрифтом», — говорит Шахова.

Некоторым представителям астрологического круга придется столкнуться и с негативным последствием движения небесных тел. Сегодня вы можете особенно остро испытать чувство одиночества, постарайтесь отгонять мрачные мыли и отвлекаться интересным делом.

«Соединение Солнца с Сатурном подавляет интерес к праздникам и развлечениям, но несмотря на такое влияние это благоприятный день для посещения киностудии или музыкального вечера и проведения романтического свидания», — добавила эксперт.

Посвятите время своим близким, будьте благосклонны и снисходительны к окружающим. Каждому в определенный момент нужна поддержка и понимание. Проведите день в любви и заботе, и Вселенная непременно ответит вам своей щедростью.

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