В вопросах любви и отношений звезды, порой, ведут себя странно. Знаменитости пьют кровь друг друга, дарят места на кладбищах и проводят странные свадьбы. Что это: пиар или реальная связь с потусторонним миром? Мастер оккультных наук Андрей Харрис объяснил поступки звезд специально для 5-tv.ru.

Помолвочное кольцо с шипами Меган Фокс

Американская актриса Меган Фокс выйдет замуж за рэпера Колсона Бэйкера, также известно под псевдонимом Machine Gun Kelly. Музыкант сделал возлюбленной предложение 13 января 2021-го. Радостное событие произошло под баньяновым дерево, где у пары было одно из первых свиданий.

Фото: globallookpress.com © Regina Wagner

Рэпер выбрал необычное помолвочное кольцо для возлюбленной. Драгоценное украшение изготовлено из двух крупных камней — колумбийского изумруда и бриллианта весом по 2,5 карата. Он подобрал эти камни под их знаки зодиака с невестой. Меган Фокс и Колсон Бэйкер — тельцы, а изумруд и бриллиант олицетворяет рожденных под этим знаком. В помолвочном кольце есть еще одна особенность — шипы, которые причиняют боль при попытке снять украшение.

Андрей Харрис

Мастер оккультных наук — Вместе со своим любимым она проживает осознанную любовь: они вместе трансформируются и становятся лучше.

Странности за парочкой начали наблюдать еще задолго до помолвки. Меган и Колсон встречаются с 2020-го. Уже тогда они носили с собой ампулы с кровью друг друга. Знаменитости объясняли это тем, что им нужно чувствовать близость даже на расстоянии. Кстати, эту же кровь они выпили сразу после того, как Меган Фокс сказала «да». Андрей Харрис считает, что пара так пара провела древний оккультный ритуал «черное венчание», во время которого влюбленные «оставляют» друг другу часть своей души через кровь и объединяют свои судьбы навсегда. После этих действий якобы ничто не сможет помещать их любви.

Готическая свадьба Мэрилина Мэнсона и Диты Фон Тиз

Эпатажная свадьба двух не менее эпатажных американских звезд прошла в старинном ирландском замке 28 ноября 2005-го. Торжество решили проводить в готическом стиле. На Дите Фон Тиз было фиолетовое платье со шлейфом от Вивьен Вествуд.

Фото: globallookpress.com © Cinetext / Distler

На бракосочетание не позвали священника. Так Мэнсон решил поддержать свой образ сатаниста и безбожника. Мэрилина и Диту женил чилийский кинорежиссер Алехандро Ходоровски, который прославился фильмами в жанре арт-хаус. Он обвенчал пару при помощи четырех элементов: воды, огня, ветра и земли. Гостей попросили одеться наряды XIX века. Весь вечер звучала музыка в стиле 20-х и 30-х годов. В перерывах между танцами и ужином, гости стреляли из лука и пробовали себя в соколиной охоте.

Мастер оккультных наук уверен, что провести свадьбу в таком стиле знаменитости решили неспроста. Посмотрев анализ их кармического портрета, он пришел к выводу, что в прошлой жизни Мэрилин Мэнсон и Дита Фон Тиз были представителями «тьмы».

Андрей Харрис

Мастер оккультных наук — Видимо, именно эта память заставила их придать пикантность особому дню в их жизни. Но свадьба — светлый и добрый процесс. Подобные энергии идут ей только наперекор.

К сожалению, несмотря на громкую свадьбу, брак Мэрилина Мэнсона и Диты Фон Тиз долго не продержался. Пара развелась спустя 13 месяцев, хотя до официального брака они встречались четыре года. Дита объяснила развод тем, что не смогла перевоспитать мужа и ужиться с его характером. Кроме того, ходили слухи об изменах Мэнсона. Сразу после развода мужчина начал встречаться с 19-летней актрисой Эван Рэйчел Вуд. В 2021-м девушка обвинила экс-возлюбленного в насилии. Она заявила, что Мэнсон издевался над ней в течении трех лет.

Анджелина Джоли подарили Билли Бобу Торнтону место на кладбище

Второй брак актрисы с Билли Бобом Торнтоном общественность считала, мягко говоря, странным. Пара познакомилась на съемках фильма «Управляя полетами» в 1999-м. Тогда Анджелина Джоли было 25 лет, а ее избраннику 45. Спустя год после знакомства они поженились. Пара сделала татуировки с именами друг друга и обменялась сосудами с кровью. По мнению Андрей Харриса, Джоли и Торнтон тоже провели обряд «черного венчания», желая никогда не расставаться.

Фото: globallookpress.com © via www.imago-images.de

На годовщину свадьбы Джоли преподнесла Торнтону необычный подарок. Она купила себе и мужу место на кладбище в штате Арканзас, где родился Билли Боб. Актриса поделилась с журналистами, что перед покупкой проконсультировалась с его матерью и выбрала место, где похоронена большая часть семьи актера. Харрис предупредил, что такие подарки делать нельзя.

Андрей Харрис

Мастер оккультных наук — Готовое место в земле — это некий портал, который тянет своего владельца к себе. Такие вещи могут укоротить жизнь и навлечь беды на семью.

В 2003-м пара развелась. Анджелина Джоли свела татуировку с именем экс-избранника. Это был правильный шаг, отметил Харрис. Если бы актриса оставила тату, то смогла бы и сама испытать темное влияние на судьбу.