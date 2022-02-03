Жена Николаева поздравила Барановскую с беременностью

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 418

Певица посмеялась над тем, что журналисты перепутали ее с телеведущей.

Жена Николаева поздравила Барановскую с беременностью

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Юлия Проскурякова посмеялась над ситуацией, в которую попала из ошибки СМИ. В сети был опубликован материал, где певицу перепутали с телеведущей, экс-супругой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Заголовок статьи гласил: «Юлия Барановская объяснила, почему беременность от Игоря Николаева стала для нее потрясением». При этом иллюстрацией к материалу стало фото Проскуряковой. Певица не стала возмущаться и скандалить, а, наоборот, оценила комизм ситуации. В Instagram она в шутку поздравила Барановскую с беременностью и поинтересовалась, в курсе ли та, что ждет ребенка от Игоря Николаева.

«Коротко о нашей прессе… Свежие новости на сегодня. Ну, что сказать! Это шедеврально! Поздравляю с беременностью! И рубашка голубая вам очень к лицу. Юль, надеюсь, вы в курсе, что беременны от моего мужа? Спасибо! Занавес!» — прокомментировала публикацию Проскурякова.

Подписчики певицы тоже с юмором отнеслись к ошибке журналистов, отмечает URA.RU.

«Следующая статья расскажет, как Юлия Барановская сделала пластику, чтобы быть похожей на Юлию Проскурякову»;

«Похоже, пресса до сих пор отмечает Новый год, раз фамилии путает»;

«Юленька, хорошо, что Барановская беременна от Игоря Юрьевича, а ведь они могут преподнести, что Игорь Юрьевич забеременел от Барановской»;

«Сегодня я читала, что она встречается с Лепсом, а теперь Николаев. Во Барановская жару дает. Интересно, она сама знает?» — острили комментаторы.

Телеведущая на публикацию и «поздравление» Проскуряковой пока не отреагировала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлию Барановскую затравили в сети после скандального разоблачения ее вероятного романа с певцом Григорием Лепсом.

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