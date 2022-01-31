Барановскую затравили после скандального разоблачения ее вероятного романа с Лепсом

Телеведущая Юлия Барановская стала объектом жесткой критики в сети после разоблачения, устроенного ее коллегой Ксенией Собчак. В интервью Ивану Урганту журналистка будто по секрету, но так, что все услышали, заявила — Григорий Лепс после развода от одиночества не страдает, а проводит время с Барановской.

Слухи о том, что певец и ведущая вместе, ходят давно. Вскоре после развода артиста певица Милена Дейнега публично заявила, что 20-летний брак с Анной Шаплыковой Лепс разрушил интрижкой с многодетной экс-супругой Андрея Аршавина. Теперь масла в огонь слухов подлила и Собчак.

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На днях Юлия Барановская и Григорий Лепс оказались на одной вечеринке. Их общий друг Эмин Агаларов праздновал запуск новых заведений в Москве, собрал для этого самых близких. Музыкант выступил на мероприятии, рассказал об этом на своей странице в Instagram. Фотографией с вечеринки в своем микроблоге опубликовала и телеведущая.

Как выяснилось, публике достаточно самого факта присутствия двух людей в одном ресторанном зале, чтобы поверить Ксении Собчак. И хотя в сети нет ни одного снимка, на котором Барановская и Лепс хотя бы стоят рядом, их уже считают любовниками. Более того, ведущую еще и разлучницей!

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«Юля там, где бабло и красивые мужчины»;

«Уже сюда прицепилась!»

«Неужели это правда про Лепса, Юля. Скажите, что это все сплетни», — приводит комментарии юзеров сайт KP.RU.

После праздника Агаларова поклонники начали отмечать, что артисты выглядели на вечеринке подозрительно счастливыми. А почему бы друзьям не выглядеть счастливыми на приеме у коллеги и приятеля? Сами знаменитости стойко держатся в потоке едких высказываний о своей личной жизни. Свой якобы роман селебрити не подтверждают и не комментируют.

Ранее 5-tv.ru о выходке вдовы Олега Табакова Марины Зудиной, которая, по мнению поклонников и звездных коллег, затмила резонансную историю развода Григория Лепса. Актриса под прицелом десятков камер страстно поцеловала известного танцора. И женатого!