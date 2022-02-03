Томского полицейского-матершинника поддержали в соцсетях: «Не повезло бедолаге»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 2 055

В отношении правоохранителя проводится проверка. И если инцидент будет стоить ему карьеры — работу ему готов предложить звездный адвокат Сергей Жорин.

Томского полицейского-матершинника поддержали в соцсетях: «Не повезло бедолаге»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Томского полицейского, который обматерил девушку, не желавшую предъявить документы, поддержали в соцсетях. Ситуацию в своем в своем Telegram-канале прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

«Жители Томска уже окрестили героя ролика „самым терпеливым полицейским“. В итоге соседи отказались писать официальное заявление на нарушительницу спокойствия, а в отношении самого полицейского проводится служебная проверка. Отзывчивый и эмоциональный страж порядка рискует остаться без работы», — написал он.

Речь идет о дежурном, который прибыл на вызов из-за шума в квартире, так как звуки вечеринок несколько дней мешали спать соседям. Женщина, открывшая дверь, отказалась показать документы. Полицейский убеждал ее, однако в конце концов и его терпение лопнуло — он хлопнул дверью и ушел.

«Как-то жалко его стало. Вот такая подстава от соседей. Если среди моих подписчиков есть жители Томска, передайте, пожалуйста, ему, чтобы не расстраивался и не терял веру в людей. Если его уволят — мы возьмем его работать к себе (не шутка). Будем использовать его эмоциональность и харизму в судебных заседаниях и в студии „Пусть говорят“», — написал адвокат.

Фолловеры Жорина поддержали стража порядка.

«Классный полицейский, видно мама любит и кормит хорошо»;

«Не повезло бедолаге»;

«Грустно и печально, вызвать полицию смелости хватило, а написать заяву уже нет. Значит все нормально, их все устраивает», — написали в комментариях под постом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как инспектор ДПС подрался с девушкой-опером в Петербурге.

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