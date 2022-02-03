Миллионные убытки: стало известно о финансовых проблемах фирм Сергея Шнурова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 061

Стало известно о финансовых проблемах фирм Сергея Шнурова

Миллионные убытки: стало известно о финансовых проблемах фирм Сергея Шнурова

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Выяснилось, что музыкант значится соучредителем ряда убыточных бизнес-проектов.

Ссора между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак вызвана вовсе не личными мотивами, а финансовыми разногласиями. Об этом заявил шоумен, бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий. В комментарии сайту KP.RU он сообщил, что музыкант и телеведущая якобы ранее вложились в общий бизнес.

Проведенное изданием собственное расследование не выявило у знаменитостей общих бизнес-проектов, зато вскрыло финансовые сложности у фирм Шнурова. Так, у компании по производству кинофильмов «Карбон Продакшн», где музыкант значится соучредителем вместе с телезвездой Тиной Канделаки, обнаружились убытки в размере 7,6 миллиона рублей за 2020 год. Другое предприятие Шнурова — издательство «Шнурок» — за тот же период ушло в минус на 3,5 миллиона рублей.

Прибыль за прошлый год показала фирма «Смарт Хемп» по управлению холдинг-компаниями, однако в ней музыкант владеет всего 5%. Финансовых данных по музыкальному проекту «Зояпродакшн» пока нет.

Конфликт между Шнуровым и Собчак начался после выпуска песни, в которой музыкант основательно «прошелся» по телеведущей: упомянул недавнюю смертельную аварию с ее участием и намекнул, что ее сын Платон  на самом деле может быть от другого отца, а не Максима Виторгана. 

В ответ Собчак выразила сожаление, что лидер группировки «Ленинград» бросил пить, потому что только алкоголь мог пробудить в нем стоящего поэта. Теперь же качество его песен, заявила телеведущая, оставляет желать лучшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин назвал Шнурова «отморозком» и предложил высечь ремнем за оскорбительную, по его мнению, песню о Ксении Собчак.

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