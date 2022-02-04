День смелых шагов: как провести с пятые лунные сутки с пользой для себя

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 133

Первая фаза Луны крайне благоприятна для свежих идей и начинаний.

Фото, видео: Depositphotos / Kagenmi; 5-tv.ru

В пятницу, 4 февраля, начинаются пятые лунные сутки. Они отлично подходят для смелых шагов и активности, рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова. По мнению специалиста, в этот день появляется особенная внутренняя сила и уверенность в собственных действиях.

«Первая фаза Луны благоприятна для предложений, высказываний идей или начинаний. Можно искать работу, трудоустраиваться, разрабатывать проекты, подписывать соглашения, которые направлены на перспективу и развитие», — отметила астролог.

Она также подчеркнула, что утром и днем Луна еще будет пребывать в Рыбах, из-за чего будет сложно собраться с мыслями и эмоциями.

«Не спешите открываться перед посторонними, открывать свой внутренний мир, поскольку в первой половине дня еще сильна уязвимость», — предостерегла Шахова.

Переменчивый вечер

С шести вечера атмосфера принципиально поменяется — Луна перейдет в знак огненного Овна, что обеспечивает подъем и мотивацию к волевым решениям. Вместе с тем возрастет риск физического вреда, поэтому если вы решите вечером отправиться в спортзал — будьте внимательны и собраны.

«В личной жизни пятница — это время страсти и пылкости, — отметила астролог, — День находится под покровительством Венеры, а эта планета еще в соединении с Марсом, воинственным, огненным, ярким. Сегодня легче признаться в своих чувствах, быть открытым и откровенным с противоположным полом».

Также Шахова предостерегла от походов к стоматологу в вечернее время. В этот день кровь особенно приливает к голове, усиливает перегрузку на глаза и сосуды.

«Лучше провести вечер без усиленного просмотра сообщений в гаджете», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в какой день лучше устраиваться на работу по лунному календарю в 2022 году.

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