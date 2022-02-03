В какой день лучше устраиваться на работу по лунному календарю в 2022 году

Карьера, пожалуй, стоит второй в списке важных сфер после семейного счастья. Ведь каждому важна и самореализация, и размер заработка. Астрология не только расскажет о вашем характере и подскажет дальнейшую судьбу, но и может помочь понять, в какой именно день стоит подписать трудовой договор.

Так какие самые благоприятные дни в 2022 году, исходя из лунного календаря, для смены места работы без стресса и с уверенностью?

Для активных действий нужно выбирать дни, когда влияние негативных астрономических факторов исключено. В каждом месяце они разные.

Февраль : 3, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 24, 27, 28;

: 3, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 24, 27, 28; Март : 3, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 30;

: 3, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 30; Апрель : 3, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 30;

: 3, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 30; Май : 1, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 31;

: 1, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 31; Июнь : 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 30;

: 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 30; Июль : 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 29;

: 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 29; Август : 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 28;

: 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 28; Сентябрь : 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26;

: 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26; Октябрь : 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26;

: 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26; Ноябрь : 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24;

: 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24; Декабрь: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24.

В эти дни начните новые дела, проекты, решитесь на важный шаг по смене работы. Астрологи утверждают, что в этот период у каждого представителя зодиакального круга все удастся: с руководством вам будет легче общаться и, соответственно, вы сможете произвести хорошее впечатление, пишет Rsute. А самые амбициозные смогут даже побороться за руководящую должность и повышение. Действуйте!

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