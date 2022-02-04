Гордость или проблема? Знаменитые «пермские ворота» отреставрируют за 18 млн

На что пойдут огромные деньги, сейчас спорят в Перми. Самый неоднозначный арт-объект города — букву «П» — отреставрируют за 18 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем стоила сама установка.

Что тут ремонтировать за столь внушительную сумму, не могут понять не только жители, но даже и автор композиции.

Что же это такое, гигантская «П» — пермская гордость или проблема? Разбирался корреспондент Олег Романов.

Для одних — триумфальная арка, для других — нелепая табуретка. Самый неоднозначный арт-объект Перми — двенадцатиметровая буква «П» больше десяти лет предмет восхищения и острой критики.

«Я всегда к этой букве нашей положительно относился, она мне нравилась, я думаю, не только мне», — говорит житель Перми Валерий Механошин.

Кто-то делает снимки на память, а для кого-то — это памятник чиновничей расточительности. На гигантскую «П» — итак потратили одиннадцать бюджетных миллионов. Спустя четыре года — краевому минкульту — вновь пришлось раскошеливаться.

Местную достопримечательность уже пытались «подпереть» миллионом рублей, который тогда выделили на ремонт. Но время берет свое, и сейчас даже невооруженным глазом видно, что большинство бревен, их которых сложен арт-объект попросту сгнили. Поэтому «пермские ворота» теперь за забором.

Грядущую реставрацию бревен оценили в 18 миллионов рублей. Некоторые пермяки негодуют — за что такие деньги, когда такого бурелома в лесу — хоть отбавляй.

«Я за 18 миллионов сам такое нарублю», — утверждает пермяк.

Но не все так просто — объясняют в музее современного искусства, в введении которого находится объект. Металлические каркасы обветшали, кое-где потрескалась плитка, а большая часть денег нужна на антивандальное покрытие. Химический раствор однажды уже спас ворота, когда их пытались поджечь.

И все же, часть бревен обуглилась, не удалось уберечь их и от знакомых каждому надписей — «кто и когда здесь бывал». Но не только пермяки, — специалисты тоже считают стоимость ремонта завышенной. Тем более для скульптуры, которую изначально возводили на время, а не на века.

«Для примера в Ленинградской области есть часовня Петра и Павла, это деревянная часовня XVIII века. Насколько я знаю, стоимость работ была в районе 13 миллионов. Полная реставрация, при которой нужно было соблюдать старинные технологии, по возможности сохранять уцелевшие бревна. Здесь же подобных требований нет», — отмечает координатор движения «Живой город» Дмитрий Литвинов.

Вот и автор ворот за такие деньги готов хоть новый арт-объект создать, а то и не один. Он и не предполагал, что деревянную букву станут реставрировать. Думал, постоит пять лет, да останется только в памяти и на фотографиях.

«Город должен договориться с людьми, мне очень важно всегда, чтобы мои произведения признавались большинством. Если большинство скажет, что эта вещь не нужна, что ж, подождем», — сказал автор буквы «П» Николай Полисский.

Неожиданно для автора, и для самих горожан исполинская буква за десять лет стала узнаваемым символом, знакомым по всей стране. Так что местные музейщики настаивают: ворота надо обязательно сохранить. Деревянная буква «П» важна для пермского имиджа. И должна выглядеть достойно.