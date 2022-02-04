Волочкова после разрыва обратилась к тренеру по отношениям: «Что я делаю не так?»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 18 470

Накануне балерина со скандалом рассталась со своим бойфрендом Сергеем.

Волочкова после разрыва обратилась к тренеру по отношениям: «Что я делаю не так?»

Фото: Instagram @volochkova_art

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова после разрыва с банщиком Сергеем Кузнецовым заявила, что хочет разобраться, почему так часто терпит неудачи в личной жизни. В связи с этим знаменитость решила обратиться к тренеру по отношениям.

«Ввиду последних событий в моей личной жизни, задумалась… А что я делаю не так? И почему мне попадаются совсем не те мужчины, которых я жду», — написала она на своей странице в Instagram.

Чтобы узнать ответ на этот вопрос, артистка решила обратиться к коучу по отношениям и выяснить, как позволять себе жить и любить по своим правилам и возродить веру в любовь.

В ответ на пост Волочковой поклонники решили поделиться своим опытом. 

«Нужно уделять время друг другу! Вместе отдыхать от детишек»;

«Вас очень легко расположить к себе, не напрягаясь, этим часто пользуются недобросовестные мужчины. Нужна планка! Выставьте критерии, проверяйте мужчин, прежде чем тащить в дом»;

«Нужно в себе разобраться для начала, понять себя, что же там в голове происходит, измениться, наверное, и начать все с чистого листа», — отметили в комментариях.

Месяц назад Анастасия Волочкова отдыхала на Мальдивах в компании нового избранника по имени Сергей — с ним звезда познакомилась в канун Нового года. Однако роман быстро закончился, и мужчина ушел от балерины. Она считает, что экс-бойфренд хотел на ней просто пропиариться. В свою очередь, как писал 5-tv.ru, по словам Сергея, балерина сделала необдуманный шаг, после которого он не простит ее.

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