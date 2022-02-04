Держатели времени: почему опасно дарить часы и чем это может закончиться

Часы — удивительная вещь. Для кого-то они весьма полезны, а для кого-то представляют страшную опасность. Предки верили: если подарить часы, обязательно случится несчастье. Но так ли на самом деле? Может, есть способы обойти печальную участь? На все животрепещущие вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила профессиональный таролог Марианна Абравитова.

Плохо или хорошо?

Эксперт рассказала, что с эзотерической точки зрения часы напрямую связаны с жизнью человека. Все знают, что время скоротечно, и тихий механизм, к сожалению, лишнее тому подтверждение. Не каждому понравится смотреть на вечно бегущие стрелки, что приближают час кончины. Потому с роскошным сюрпризом обычно не рискуют.

«Частенько бывает так: когда умирает хозяин в это время в доме, например, или на его руке часы останавливаются. Поэтому считается, что человек, который дарит часы, является неким „держателем времени“. То есть может сознательно или бессознательно влиять на вашу жизнь, на годы вашей жизни, на продолжительность вашей жизни», — объяснила Абравитова.

Таролог отметила: только в реальном мире человеку необходимо знать точное время. Причина банальна — так проще ориентироваться в пространстве, понимать, как жить. Когда же земной путь человека заканчивается, стрелки встают — из суеты все переходит в бесконечность.

«Я бы рекомендовала покупать часы самому и не поручать это никому из близких и родных и, более того, не принимать их в подарок. Вообще все, что связанно со временем, с нитью времени, с продолжительностью времени, это напрямую сопряжено со смертью», — пояснила Марианна Абравитова.

Что скажут звезды…

Как оказалось, многие люди неосознанно испытывают страх перед часами: отказываются их надевать, не принимают в подарок. К таким, например, относится знаменитый певец Николай Басков. В разговоре с 5-tv.ru его коллега Лев Лещенко раскрыл детали.

«Николай Викторович не носит часы и абсолютно спокоен к этому. Ему не нравится. Наверное, ему дарят часы, он, наверное, рад этому. Но он не носит. Не нравится, наверное, что время летит слишком быстро, понимаете, а молодые годы — особенно», — сказал народный артист РСФСР.

В то же время Лев Валерьянович заметил, что сам с радостью принимает часы в качестве подарка. Еще одни ему преподнесли в честь юбилея, 1 февраля. 80-летний певец заявил: если кто-то захочет подарить ему элитный спорткар, конечно, не откажется. Ну а пока будет относиться к тикающим механизмам здраво — как обычный потребитель.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие еще вещи нельзя дарить и принимать в подарок.