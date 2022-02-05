Грузовик снес кузовом пешеходный мост на трассе в Подмосковье

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 738

ДТП произошло на Горьковском шоссе около Новой деревни.

Фото, видео: Вконтакте @ru_balashiha, @idrusich1989

Грузовик с открытым кузовом снес надземный пешеходный мост на Горьковском шоссе около Новой деревни в Московской области.

Очевидцы сообщают, что водитель КАМАЗа долго ехал с открытым кузовом. Другие участники движения ему сигналили, пытаясь указать на это, однако он игнорировал их. В итоге самосвал на большой скорости врезался в мост, который рухнул прямо на кабину грузовика.

По предварительным данным, в ДТП пострадал только водитель КАМАЗа. На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно, что предполагаемый виновник обрушения моста зажат в кабине. Мужчина подает признаки жизни.

На месте аварии работают сотрудники ДПС и МЧС, уточняя обстоятельства произошедшего. Движение по магистрали в обе стороны перекрыто, на трассе возникла огромная пробка.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка из-за аварии, в которой столкнулись и перевернулись две фуры.

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