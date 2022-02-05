Панайотов невольно подогрел слухи о романе Лепса и Барановской

Певец Александр Панайотов невольно подколол телеведущую Юлию Барановскую, напомнив публике о слухах относительно ее романа с Григорием Лепсом. Как известно, в любовной связи звезд подозревают с тех пор, как стало известно о разводе музыканта с супругой Анной Шаплыковой.

Звездная пара рассталась после 20 лет брака, они вырастили троих детей и казались одной из самых крепких семей отечественного шоу-бизнеса. Вскоре после расторжения брака артиста певица Милена Дейнега публично заявила, что отношения с женой Лепс разрушил интрижкой с многодетной экс-супругой Андрея Аршавина. Немногим позже Ксения Собчак в интервью Ивану Урганту «по секрету» сказала, мол, Лепс от одиночества не страдает и встречается с Барановской.

В эфире шоу на «Русском радио» имя музыканта прозвучало случайно, но инцидент тут же стал предметом обсуждения. Телеведущая собиралась включить хит Панайотова, объявила его, а певец ослышался.

«Дорогого гостя мы хотим встретить супердорогой песней, которая получила „Золотой граммофон“. Твоя, любимая», — сказала Барановская.

«Какая? Григорий Лепс, я надеюсь? Или моя песня?» — запутался Панайотов.

«Давайте Лепса потом послушаем», — заметил ведущий Максим Привалов.

«„Любимая“. Эта песня у Лепса замечательная», — продолжил Александр Панайотов.

«Юля тоже очень любит», — добавил жару Привалов.

РИА / Владимир Трефилов

В ходе шоу Барановская также заявила, что у нее «все в порядке в отношениях с мужчинами». По словам телеведущей, общению с противоположным полом ее научил дедушка — своей заботой и вниманием.

«Я в детстве собирала олимпийских мишек. Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их. Вот почему я их собирала. Я ждала его из каждой командировки, а он мне привозил подарки», — поделилась она.

Слава коварной разлучницы, хотя никаких прямых подтверждений этому не было и нет, закрепляется за Барановской с каждым днем. На этот раз звезду «уличили» в связи с известным композитором и народным артистом РФ Игорем Николаевым. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена музыканта Юлия Проскурякова отреагировала на новость о беременности Барановской — предполагаемым отцом назвали Николаева.