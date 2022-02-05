От ожирения до болезней сосудов: какие «полезные» продукты нельзя есть никому

Разрекламированная «полезная» еда не принесет вашему организму ничего хорошего, уверена нутрициолог.

Продукты, о пользе которых слагают легенды, на самом деле могут оказаться настоящими убийцами вашего здоровья. Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, от чего стоит очистить свой рацион прямо сейчас.

Опасный завтрак

«Прежде всего это то, с чего многие люди начинают свой завтрак — это мюсли, — заявила специалист, — Мюсли являются обработанными хлопьями, которые очень быстро готовятся, но при этом очень быстро повышают уровень сахара в крови, и наша поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, который снижает этот сахар, и мы опять хотим есть».

Поэтому такой завтрак устраивает нам с самого утра глюкозные качели, что явно не улучшает самочувствие, отметила врач. Зачастую в составе таких сухих смесей есть фрукты и сухофрукты, добавляющие сахара, а заливается все это не менее вредным обезжиренным молоком.

«Некоторые люди заливают мюсли молоком или, допустим, йогуртом, которые зачастую используют обезжиренные, потом что считают, что обезжиренные молочные продукты являются полезными. На самом деле это не так, потому что когда молочные продукты обезжириваются, то используются определенные технологии <…> производитель снижает количество белка», — объяснила диетолог.

В состав подобных молочных продуктов добавляются консерванты, крахмал, которые не добавляют им пользы, отметила врач. Она призвала не бояться жиров, поскольку их употребление в меру полезно. Главное — правильно распределять их в своем рационе.

«Ешьте продукты с хорошей процентом жирности, а не обезжиренные», — призвала диетолог.

«Полезный» перекус

А вот от чего действительно стоит отказаться, так это от банановых чипсов. Кононенко отметила, что этот фрукт в принципе содержит несколько видов сахара, а обжаренный в панировке превращается еще и в носителя целого букета вредных веществ.

«За счет этого образуются такие вредные вещества, которые называются конечные продукты гликирования, откладываясь в разных частях нашего организма, в разных органах, они способствуют ухудшению их функций», — рассказала медик.

Также, по словам специалиста, из-за специфической тепловой обработки эти чипсы обогащаются трансжирами.

«Если вы используете какие-то полуфабрикаты в своем питании, колбасы, сосиски, то они тоже являются источником трансжиров, а это как раз плохие жиры, которые откладываются у нас на внутренних органах, способствуя развитию висцерального ожирения», — пояснила Кононенко.

Они нарушают углеводный обмен, а также поддерживают хроническое воспаление, поскольку являются чужеродными для человеческого организма.

«Лучше удалите эти продукты из своего рациона, потому что при длительном употреблении они могут способствовать появлению сосудистых заболеваний и избыточной массы тела», — подытожила диетолог.

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