От ожирения до болезней сосудов: какие «полезные» продукты нельзя есть никому

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 513

Диетолог Кононенко рассказала, какие популярные продукты губят здоровье

Фото, видео: Depositphotos / livfriis; 5-tv.ru

Разрекламированная «полезная» еда не принесет вашему организму ничего хорошего, уверена нутрициолог.

Продукты, о пользе которых слагают легенды, на самом деле могут оказаться настоящими убийцами вашего здоровья. Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала, от чего стоит очистить свой рацион прямо сейчас.

Опасный завтрак

«Прежде всего это то, с чего многие люди начинают свой завтрак — это мюсли, — заявила специалист, — Мюсли являются обработанными хлопьями, которые очень быстро готовятся, но при этом очень быстро повышают уровень сахара в крови, и наша поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, который снижает этот сахар, и мы опять хотим есть».

Поэтому такой завтрак устраивает нам с самого утра глюкозные качели, что явно не улучшает самочувствие, отметила врач. Зачастую в составе таких сухих смесей есть фрукты и сухофрукты, добавляющие сахара, а заливается все это не менее вредным обезжиренным молоком.

«Некоторые люди заливают мюсли молоком или, допустим, йогуртом, которые зачастую используют обезжиренные, потом что считают, что обезжиренные молочные продукты являются полезными. На самом деле это не так, потому что когда молочные продукты обезжириваются, то используются определенные технологии <…> производитель снижает количество белка», — объяснила диетолог.

В состав подобных молочных продуктов добавляются консерванты, крахмал, которые не добавляют им пользы, отметила врач. Она призвала не бояться жиров, поскольку их употребление в меру полезно. Главное — правильно распределять их в своем рационе.

«Ешьте продукты с хорошей процентом жирности, а не обезжиренные», — призвала диетолог.

«Полезный» перекус

А вот от чего действительно стоит отказаться, так это от банановых чипсов. Кононенко отметила, что этот фрукт в принципе содержит несколько видов сахара, а обжаренный в панировке превращается еще и в носителя целого букета вредных веществ.

«За счет этого образуются такие вредные вещества, которые называются конечные продукты гликирования, откладываясь в разных частях нашего организма, в разных органах, они способствуют ухудшению их функций», — рассказала медик.

Также, по словам специалиста, из-за специфической тепловой обработки эти чипсы обогащаются трансжирами.

«Если вы используете какие-то полуфабрикаты в своем питании, колбасы, сосиски, то они тоже являются источником трансжиров, а это как раз плохие жиры, которые откладываются у нас на внутренних органах, способствуя развитию висцерального ожирения», — пояснила Кононенко.

Они нарушают углеводный обмен, а также поддерживают хроническое воспаление, поскольку являются чужеродными для человеческого организма.

«Лучше удалите эти продукты из своего рациона, потому что при длительном употреблении они могут способствовать появлению сосудистых заболеваний и избыточной массы тела», — подытожила диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как избавиться от «зимнего» жира.

-7° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Активность и много новостей: Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 декаб...

Последние новости

18:21
Не приговор: невролог оценил шансы Добрынина восстановиться после микроинсульта
18:10
Любящая жена или аферистка: что могло стоять за смертью Александра Градского
17:58
В Минздраве спрогнозировали эпидемию болезни Альцгеймера
17:40
От ожирения до болезней сосудов: какие «полезные» продукты нельзя есть никому
17:20
Поклонники заметили изменения в фигуре Пугачевой на ее фото с детьми
17:02
Сотрудницу BBC изнасиловали на съемках телешоу Hungry For It

Сейчас читают

Какие анализы надо сдать для выявления склонности к тромбозу
Принимал зачет и упал перед «Ленфильмом»: Подробности смерти режиссера «Убойной силы»
Активность и много новостей: Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год