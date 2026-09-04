«Я так устал»: политик из Южной Кореи попался за уроком русского языка

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 45 0

Депутат занимался изучением грамоты прямо во время пленарного заседания.

Корейский политик учит русский язык во время заседания

Фото: www.globallookpress.com/Song Young Gil

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Корейский политик учит русский язык во время пленарного заседания

Депутат Национального собрания Южной Кореи Сон ен Гиль во время пленарного заседания записывал русские фразы с видео в TikTok, среди которых оказались выражения «Я так устал» и «Нужно кофе!».

Политик от правящей Демократической партии «Тобуро» изучал русский язык прямо во время второго пленарного заседания 439-й сессии Национального собрания. На опубликованных фотографиях видно, как Сон ен Гиль смотрит ролик с русскими выражениями на смартфоне и одновременно записывает их на бумаге. Об этом сообщает южнокорейское издание The Fact.

На листе депутат от руки зафиксировал несколько фраз на русском языке. Среди них были выражения «Я так устал» и «Нужно кофе!».

Сон ен Гиль ранее занимался российским направлением. После избрания Мун Чжэ Ина президентом Республики Корея в 2017 году он посетил Москву в качестве специального посланника главы государства, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание Муна.

В том же году Сон был назначен первым председателем президентского Комитета по северному экономическому сотрудничеству, который занимался в том числе вопросами взаимодействия с Россией. Южнокорейские СМИ называли политика «специалистом по России».

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