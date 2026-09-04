Затопит за выходные: в Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

Жителей столицы призвали соблюдать осторожность во время непогоды.

Какая погода будет в Москве на первых выходных сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
Погода

Сильные дожди и гроза ожидаются в Москве в выходные

Дожди и гроза ожидаются в выходные в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«Сильный дождь и ветер ожидаются в столице в выходные», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, осадки начнутся в ночь на субботу, 5 сентября. Дождь местами будет сильным и может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. При этом полностью непогода не отступит и в воскресенье, 6 сентября.

За два выходных дня в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

Жителей столицы призвали соблюдать осторожность во время непогоды. Москвичам рекомендуют не укрываться под деревьями, не оставлять автомобили рядом с ними, а при поездках на личном транспорте соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрономическая осень в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор, после чего в Северном полушарии ночи начнут становиться длиннее дня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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