Затопит за выходные: в Москве выпадет больше половины месячной нормы осадков

Жителей столицы призвали соблюдать осторожность во время непогоды.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Сильные дожди и гроза ожидаются в Москве в выходные
Дожди и гроза ожидаются в выходные в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
«Сильный дождь и ветер ожидаются в столице в выходные», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, осадки начнутся в ночь на субботу, 5 сентября. Дождь местами будет сильным и может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду. При этом полностью непогода не отступит и в воскресенье, 6 сентября.
За два выходных дня в столице может выпасть больше половины месячной нормы осадков.
Жителей столицы призвали соблюдать осторожность во время непогоды. Москвичам рекомендуют не укрываться под деревьями, не оставлять автомобили рядом с ними, а при поездках на личном транспорте соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрономическая осень в 2026 году наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени. В этот момент Солнце пересечет небесный экватор, после чего в Северном полушарии ночи начнут становиться длиннее дня.
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