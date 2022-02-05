Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Умер режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Виктор Бутурлин. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм»

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом», — говорится в официальном сообщении.

Причина смерти Бутурлина, а также дата и место прощания с кинодеятелем пока не называются.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. С 1981 года он стал режиссером-постановщиком «Ленфильма». На киностудии он снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие. Среди самых известных, срежиссированных им сериалов — Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Время любить», «Дилер», «Жить сначала». Также Бутурлин сыграл эпизодическую роль в кинокартине «Родня».

За «Бойную силу» он был удостоен премии «ТЭФИ»