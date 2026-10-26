«Как жить без тебя»: вдова Миши Маваши обратилась к мужу после внезапной смерти

Вдова Миши Маваши не может смириться с потерей

Жена рэпера Миши Маваши, с которой он сыграл свадьбу за десять дней до своей смерти, Екатерина Кот, прокомментировала смерть супруга. Об этом написал Starhit.ru со ссылкой на соцсети вдовы.

«Сердце разрывается… Всего несколько дней назад был самый счастливый день… И вот тебя нет. Как жить без тебя, не улетай», — поделилась своей болью Екатерина с подписчиками.

Кот и Маваши встречались больше года, а 15 октября сыграли свадьбу. Днем ранее, 25 октября, в СМИ появилась информация о смерти рэпера. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство, находясь у себя в квартире. По информации ряда СМИ, в момент инцидента Екатерина была в соседней комнате.

«Один вопрос: почему все так несправедливо?!» — написала Екатерина.

Пользователи сети выражают вдове Маваши соболезнования и желают ей сил справиться с горем.

Официальная причина смерти рэпера пока не установлена. В настоящее время сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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