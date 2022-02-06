Родились в рубашке: У мужчин с какими именами самые сильные ангелы-хранители

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 821

Некоторым мужчинам повезло больше остальных — можно сказать, что они «родились в рубашке».

Фото, видео: Depositphotos / lighthouse; 5-tv.ru

Уже с древних времен люди верят, что за каждым человеком закреплен собственный ангел-хранитель. Он оберегает от бед и невзгод, направляет, когда его подопечный находится в отчаянной ситуации, и спасает, когда это необходимо. Однако некоторым людям повезло больше остальных — их ангелы-хранители наделены особенной силой, которая позволяет человеку даже в сложных ситуациях выходить сухим из воды.

Кто из мужчин попал в число таких везунчиков, в беседе с 5-tv.ru рассказал экстрасенс Андрей Харрис. Он назвал имена тех представителей сильного пола, которые, можно сказать, «родились в рубашке»

«Это следующие имена: Михаил, Гаврила, Георгий, Григорий, Рафаэль, Кирилл, Исаак, Авраам, Яков, Матвей, Даниил, Роман и Джабраил. Это не полный список, но наиболее распространенные имена, которые мне удалось увидеть в оккультной литературе, в прямой связи с ангелами-хранителями», — отметил эксперт.

Он добавил, что именно на этих мужчин возложена особая миссия, ведь в будущем им предстоит изменить чью-то жизнь в лучшую сторону. Есть вероятность, что они станут настоящими ангелами-хранителями кого-то из близких, поэтому Харрис советует носителям указанных имен не идти на поводу у соблазнов. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбор имени может негативно сказаться на судьбе человека.

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