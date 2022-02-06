Певица Ирина Понаровская в мемуарах назвала Аллу Пугачеву «деревней»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 025

Поклонники творчества Примадонны в ответ вступились за певицу и жителей российских поселков.

Певица Ирина Понаровская в мемуарах назвала Аллу Пугачеву «деревней»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Певица Ирина Понаровская жестко раскритиковала коллег по шоу-бизнесу в книге воспоминаний под названием «Честно говоря». С мемуарами звезды успел ознакомиться актер Станислав Садальский, который на своей странице в Instagram регулярно делится новостями из жизни звезд.

По словам шоумена, досталось от автора мемуаров и Алле Пугачевой, с которой у знаменитости давний конфликт.

В книге певица заявила, что всегда считала коллегу «деревней», несмотря на ее нынешний статус и безусловный успех.

«Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — процитировал Понаровскую актер и поинтересовался у своих подписчиков — как им такое высказывание?

Instagram @stas.sadalskiy

В комментариях поклонники творчества Пугачевой сразу встали на ее защиту. Многие отметили, что Примадонна таких слов не заслужила.

«Обидно за деревню. А вот Пугачева не написала такую книгу, она счастливая женщина и этим все сказано. Здоровья вам, Алла Борисовна»;

«Панаровскую давно забыли все, Алла Пугачева есть и будет всегда!»;

«Алла Борисовна никогда не строила из себя даму голубых кровей, она наоборот позиционировала себя обычной женщиной. Также как все, я по земле хожу», — отметили пользователи и напомнили, что Пугачева в общем-то родилась и выросла в Москве.

Кроме того, подписчики не поняли, почему слову «деревня» исполнительница придала такой негативный контекст.

«Не надо забывать главное — деревня всегда кормила хлебом, который всему голова. А сколько в деревне выросло талантливых и знаменитых людей!» — возмутились в сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ирине Понаровской приходится голодать, по ее собственному признанию.

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