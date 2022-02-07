Встала и пошла: жительница Якутии выжила после падения с восьмого этажа
Женщина упала из окна, а после вернулась домой и вызвала себе скорую. Момент инцидента оказался запечатлен на видео.
Фото, видео: Depositphotos / elenarostunova; 5-tv.ru
В Якутии женщина выжила после падения с восьмого этажа. Более того, она смогла самостоятельно подняться, вернуться в квартиру и вызвать себе скорую. Момент падения попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как человек с высоты падает в сугроб. По всей видимости, именно он и спас женщине жизнь. Кроме того падение замедлили провода, за которые та зацепилась. Впрочем, помощь врачей все же понадобилась. Женщина с переломами доставлена в больницу.
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