Встала и пошла: жительница Якутии выжила после падения с восьмого этажа

В Якутии женщина выжила после падения с восьмого этажа. Более того, она смогла самостоятельно подняться, вернуться в квартиру и вызвать себе скорую. Момент падения попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как человек с высоты падает в сугроб. По всей видимости, именно он и спас женщине жизнь. Кроме того падение замедлили провода, за которые та зацепилась. Впрочем, помощь врачей все же понадобилась. Женщина с переломами доставлена в больницу.