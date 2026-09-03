Завидовать будут все: Лихачев — о создании в Казахстане флагманского АЭС-проекта

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

В соглашении предусмотрены почти все пожелания Астаны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Лихачев заявил, что АЭС в Казахстане будет завидовать все ядерное сообщество

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что проект строительства АЭС в Казахстане станет флагманским — и ему «в хорошем смысле слова будет завидовать все международное ядерное сообщество».

По словам Лихачева, Казахстан продемонстрировал системный подход к проекту.

«Мы готовы максимально локализовать технологии, привлечь казахстанских поставщиков, а мы уже понимаем, с кем работать, на всех этапах. И, конечно, создать в Казахстане такой флагманский проект, которому, в хорошем смысле слова, будет завидовать все международное ядерное сообщество», — подчеркнул Лихачев, комментируя подписанный контракт в рамках ВЭФ-2026.

Он также добавил, что в ближайшие десятилетия это станет основным приоритетом российско‑казахстанского сотрудничества.

Лихачев подчеркнул, что в подписанном соглашении отражены практически все пожелания Астаны — как в части международного компонента, так и в части технических решений. По его словам, договоренности предусматривают системную подготовку кадров и привлечение поставщиков с глубокой локализацией в Казахстане.

Лихачев добавил, что массированный выход на площадку, получение лицензии на размещение и создание объекта в поселке Улькен в Алма-Атинской области запланированы на следующий год.

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