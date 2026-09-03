Приоритет на десятилетия: Лихачев раскрыл планы «Росатома» в Казахстане

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Андрей Черненко
Андрей Черненко Эксклюзив 35 0

По его словам, страна продемонстрировала системный подход к проекту.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Лихачев: Строительство АЭС в Казахстане станет основным приоритетом сотрудничества

Строительство атомной электростанции в Казахстане станет основным приоритетом российско-казахстанского сотрудничества на ближайшие десятилетия. Об этом сообщил директор «Росатома» Алексей Лихачев, комментируя подписанный контракт в рамках ВЭФ-2026.

По его словам, Казахстан продемонстрировал системный подход к проекту. Перед выходом на юридически значимые договоренности страна провела широкие консультации с международными вендорами и референдум. Параллельно велась работа по подготовке кадров и формированию общественного мнения: создан филиал МИФИ, прошли содержательные дискуссии, организованы посещения объектов «Росатома» в России и за рубежом для казахстанской элиты, журналистов, депутатов и молодежного дивизиона.

В контракте отражены практически все пожелания казахстанской стороны — как в международном компоненте, так и в технических решениях.

«То есть мы понимаем полный технический облик, он отражен в проекте, это ВВЭР-1200 с лучшими его параметрами, апробированными как в России, так и на зарубежных проектах. Это системная подготовка кадров и это привлечение широкого круга поставщиков с глубокой локализацией в Казахстане как на этапе строительства, так и на этапе дальнейшего развития, эксплуатации станции», — отметил он.

Как отметил Лихачев, в следующем году предстоит массированный выход на площадку, получение лицензии на размещение и создание полномасштабного строительного объекта в поселке Улькен в Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш. Глава «Росатома» также отметил символизм названия: «улькен» в переводе с казахского означает «большой».

«Впереди, конечно, очень много работы, я думаю, что в ближайшие десятилетия это будет основной приоритет российско-казахстанского сотрудничества», — подчеркнул Лихачев.

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