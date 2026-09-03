Лавров: Россия не будет умолять Европу отменить санкции

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 29 0

Он упрекнул Евросоюз в нежелании сотрудничать по-честному.

Лавров об отказе России умолять Европу снять санкции

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Москва не намерена выпрашивать у Брюсселя отмену санкционных ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Европа от нас отгородилась, она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: „Давайте, ладно, простите, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции“. Не будет такого», — сказал он.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что такое поведение не свойственно русскому народу. Он также отметил, что стране совершенно не нужно «чье-то доброе расположение».

Лавров пояснил, что у России есть множество других партнеров, которые готовы к честному двустороннему сотрудничеству. Кроме того, министр упрекнул Европу в отказе от открытого партнерства.

«Европа не готова по-честному. Сотрудничать по-честному она не умеет», — добавил он.

Ранее Лавров назвал «больным воображением» опасения Европы о «завоевании» их территорий Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Север» обнаружил беспилотник боевого типа с боевой частью. Лучшее видео из зоны СВО 3 сентября
6:55
«Ребята, без нас вы фейковые»: Дегтярев — о допуске России к Олимпийским играм
6:43
Завидовать будут все: Лихачев — о создании в Казахстане флагманского АЭС-проекта
6:18
Приоритет на десятилетия: Лихачев раскрыл планы «Росатома» в Казахстане
6:13
Лавров: Россия не будет умолять Европу отменить санкции
6:05
Красота против бюрократии: сибирских блогеров заставили трястись за ресницы

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
«Серьезная угроза»: таракан заполз жительнице Подмосковья в ухо
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео