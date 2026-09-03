Красота против бюрократии: сибирских блогеров заставили трястись за ресницы

Всероссийскую известность получила креативная фотосессия, которую устроили жительницы Междуреченска в Кемеровской области. Чтобы привлечь внимание к давним городским проблемам, девушки решили сделать эффектные снимки на фоне разбитых дорог, тротуаров и фасадов, которые десятилетиями не видели ремонта. Оригинальную идею не оценили местные чиновники. В адрес моделей даже посыпались скрытые угрозы.

Это история о том, как сибирские чиновники не проявили даже доли снисхождения к жителям. Креативная критика со стороны их крайне обидела. Кто кого здесь ткнул носом в грязь — оценил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Хаос и красота в Междуреченске еще никогда не были так близки. Чтобы красоты все же стало больше, к этому самому хаосу на улицах решили привлечь внимание, местные девушки-блогеры устроили фотосессию в суровых декорациях.

С макияжем и укладкой вышли измерять давние ямы метр на полтора, прогулялись по разбитому тротуару, который, видимо, лежит без ремонта годы. Сделали несколько кадров на фоне ветхих зданий, покосившихся заборов, обшарпанных стен. Девушки связаны с бьюти-индустрией: Кристина — визажист, Татьяна лэшмейкер — занимается ресницами. Хотели контрастом вызвать реакцию у местных чиновников на проблемы любимого города.



«Наш город — он красивый, он прекрасный, мы его любим, но, к сожалению, здесь есть очень много проблемных мест, которые мы хотели бы осветить. Асфальт разбитый, плитка кривая. у нас даже просто пофотографироваться негде», — говорит мастер по наращиванию ресниц Татьяна Квашнина.

В местной администрации отреагировали немедленно. Вместо фиксации дырявых дорог и разбитых тротуаров бросились выяснять — а кто такие эти девушки, чем занимаются, законно ли? После публикации первых фотографий с Кристиной, матерью годовалого ребенка в декрете, связалась глава управления предпринимательства и инвестиционной политики Наталья Москалева. Спросила, а зарегистрирована ли девушка как индивидуальный предприниматель.

— Я начальник управления предпринимательства администрации города.

— Хорошо, что от меня требуется?

— По какому адресу вы принимаете?

— По улице Чехова.

— Наталья, уже вечер, так что вас интересует?

— Замечательно, что у вас есть самозанятость, и вы платите налог.

Откуда такой внезапный и живой интерес у чиновницы к деятельности героини видео — вопрос риторический.



«Иинтересовалась, где у меня находится студия, чем я занимаюсь. Конкретного ответа не дала, что она от меня хотела. Видимо, она хотел проверить, плачу ли я налоги», — рассказала визажист Кристина Нещемная.

Какое отношение имеет глава управления предпринимательства к проблемам ЖКХ — также неясно. С нами общаться Москалева отказалась.

Впрочем, ответ на наш запрос профильное ведомство администрации все-таки подготовило. Оказывается, в тоннеле проводили косметический ремонт в 2025 году, а в ближайшее время планируют новое обследование для уже нового ремонта, на который пока нет денег. Ямы во дворах — на придомовой территории, заниматься этим должны сами жители.



«Совершенно очевидно, что состояние дорожного полотна, состояние тротуаров, то что попало на видео — неудовлетворительное. И учитывая длительные сроки устранения — мы можем сказать, сроки были нарушены», — говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

Недостатки все же очевидны и чиновникам о них известно, почему сразу нельзя было выйти к людям, пообщаться, спокойно объяснить, ответить тем же текстом в соцсетях, неясно. Ясно одно: девушки своей фотосессией цели достигли, внимание привлекли. И красоты в Междуреченске определенно станет больше.

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