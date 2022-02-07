Школьница о директоре школы, откуда ушла читавшая Хармса учительница: «Авторитарная»

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Директора школы, из которой после чтения Хармса ушла учительница, назвали авторитарной

Фото, видео: ТАСС / Коньков Сергей; 5-tv.ru

С позицией руководителя учебного заведения, которая считает недопустимым знакомство детей с творчеством реабилитированных поэтов, не согласились не только ученики, но и педагоги.

Скандал в одной из школ Петербурга стал поводом для проверки, которую проведет Министерство просвещения. Учительнице пришлось уволиться после урока, на котором она прочитала старшеклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса.

По словам педагога Серафимы Сапрыкиной, руководство школы не одобрило творчество репрессированных поэтов. Якобы они — «враги народа и пособники фашистов». Учительница напомнила об их реабилитации, но директор заявила, что в те годы «реабилитировали всех подряд». С позицией руководителя учебного заведения не согласились не только некоторые ученики, но и педагоги.

«В этой ситуации учительница не стала бороться, потому что работать в этой атмосфере — себе дороже. Она ушла в другую школу. Жалко только детей, которые потеряли талантливого учителя», — сообщил заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург.

«И про директрису, я считаю, что это правда очень авторитарная женщина. В принципе, у нас по классу шли разбирательства из-за того, что она часто докапывалась к детям, самым обычным», — добавила ученица Анна.

Серафима Сапрыкина подчеркнула, что перед уроком обговаривала тему с завучем. Та одобрила, но в кабинете директора заступаться за учительницу не стала. Теперь же защитить права педагога призвал лично министр просвещения Сергей Кравцов.

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