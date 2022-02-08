🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 февраля, когда растущая Луна находится в знаке Тельца, день может оказаться достаточно сложным и напряженным. Виной всему повышенный уровень импульсивности. Представители многих знаков зодиака могут оказаться во власти соблазнов, что будут подталкивать совершать необдуманные поступки. Кроме того, велика вероятность поддаться лени и не сделать то, что было запланировано.

♈ Овен

Овны, любовь и тоска не слова-синонимы. Если вы скучаете по своей второй половинке, приложите усилия, чтобы уничтожить расстояние между вами. Что есть ключ к глубокой близости? Позволить любимым увидеть, что на самом деле происходит в вашем сердце. Если на ваши отношения влияют внешние факторы, поверьте, у вас есть все, что нужно, чтобы противостоять этому. Если ваша воля сильна, а действия последовательны, то все у вас получится.

Космический совет: сократите расстояние между вами и второй половинкой.

♉ Телец

Тельцы, Вселенная не хочет, чтобы вы отказывались от своих мечтаний. Вы будете удивлены тем, как и когда все начнет проявляться — и гораздо раньше, чем вы ожидаете! Спойлер. Если вы когда-то мечтали о славе великого врачевателя, готовьтесь, звезды могут предоставить сегодня шанс проявить себя на поприще оказания медицинской помощи ближнему. Помните чем отличается йод от перекиси водорода? И еще одна подсказка для правильных решений. Когда вы отказываетесь от амбиций вашего эго, вы даете своему высшему Я шанс проявить себя.

Космический совет: готовьтесь проявить себя на поприще, о котором всегда мечтали.

♊ Близнецы

Вы слишком долго уклонялись от того, чтобы работать над собой. Вы забыли удалять сорняки и ухаживать за своим внутренним садом. Время истекло, Близнецы. Вселенная хочет, чтобы вы перестали восхвалять чужие достижения и занялись собственным духовным ростом. Звезды указывают на время медитации и внимательности. Начните с малого. Иногда даже такие простые действия, как заваривание лавандового чая или изготовление цветных карандашей, могут продвинуть вас на одну ступеньку вверх на пути к вершинам, где дух обретает крылья.

Космический совет: займитесь саморазвитием.

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♋ Рак

Раки, сказочный роман заказывали? Вуаля. Получите и распишитесь. Позвольте себе быть сбитыми с ног. Пусть летящие искры разбудят неистовую богиню внутри вас. Есть что-то, что вы хотели попробовать — в постели или как-то иначе? Расскажите о своей самой дикой фантазии своему партнеру. Поверьте, вы удивитесь, что ваша откровенность получит не только отклик, но и позволит узнать много нового о жизни, сексе и вашей второй половинке.

Космический совет: проявите свой сексуальный потенциал.

♌ Лев

Львы, пришло время выбирать. Не каждый человек или проект заслуживает вашего внимания. Не распыляйтесь по пустякам. Учитесь ценить свое время и ресурсы. Львы, которые обитали на территории «может быть» и «давайте посмотрим», не забывайте о знаках. Если бы те люди хотели закрепиться в вашей жизни, они бы давно за это боролись.

Космический совет: цените себя и свое время.

♍ Дева

Почему слезы считаются чем-то плохим, если они помогают нам выпустить токсичные эмоции и выразить то, что нельзя сказать словами? Забудьте о том, что говорят другие и правилах, которые вас просили соблюдать. Если они больше не подходят для вас, вы просто выросли из них. Следующая глава вашей жизни требует, чтобы вы приняли все происходящее и не стыдили себя за это. Это первый шаг к обретению себя.

Космический совет: позвольте себе поплакать, если это необходимо.

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♎ Весы

Суть границ в том, чтобы обуздать ваше движение и не позволить упасть. Однако время от времени границы нужно менять, Весы. Откройтесь Вселенной и позвольте ей провести вас по новому пути. Вы вступаете в новый этап своей жизни, который станет синонимом свободы. Прощание со старым также означает, что вы найдете новые алмазы, скрытые глубоко внутри вас. Нарушайте свои собственные правила и делайте то, чего никогда не делали прежде. Вы узнаете о себе много нового в процессе!

Космический совет: настало время меняться и делать то, чего никогда не делали прежде.

♏ Скорпион

Когда мы пребываем в растерянности, мы склонны доверять людям, причастным к «высшим силам» — экстрасенсам, священникам, шаманам и так далее. Но бывают времена, когда соединиться с божественным источником необходимо еще глубже. Сейчас у вас есть прямая горячая линия с ним, и это то, о чем вам нужно помнить в каждый момент, Скорпионы. Найдите минутку побыть в одиночестве и помедитировать. В тишине вы найдете ответы на свои вопросы.

Космический совет: поймите, что все ответы скрыты внутри вас.

♐ Стрелец

Если перемены — единственная постоянная вещь, то откуда это сопротивление? Настройтесь на то, что говорит ваше сердце, Стрельцы. Слушая его, вы поймете, что все происходит для вашего блага. Но, прежде чем войти в новое, уделите хотя бы минуту словам благодарности за все пережитое в прошлом. В том числе за неприятные воспоминания. Способность прощать помогает освободить место для хороших вещей, происходящих в вашей жизни.

Космический совет: способность прощать исцелит вас.

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♑ Козерог

Удача благоволит тем, кто уважает и любит себя, Козероги. Грядут перемены, и все, что вы делаете, полностью в ваших руках. Работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь. Чем яснее ваши намерения, тем легче будет их реализовать. Тем же, кто все еще ищет что-то особенное — настало время определиться в желаниях. Нужна конкретика. Некоторым этот день принесет осознание, что двигаться вперед им мешает багаж прошлого. Подумайте, как сбросить балласт, как очиститься от лишнего.

Космический совет: работайте со Вселенной, чтобы создать лучшую жизнь.

♒ Водолей

Почему мы всегда хотим того, чего у нас нет? Оглянитесь вокруг, Водолеи. Вы живете в окружении друзей и семьи, которые радуются вашим победам, как своим собственным. Некоторые из вас могут готовиться к помолвке, свадьбе или юбилею любимого человека. Вам нужен девичник или мальчишник, который запомнится на долгие годы. Наслаждайтесь минутами, проведенными с близкими людьми.

Космический совет: обратите внимание на любовь в воздухе!

♊ Рыбы

Рыбы, позвольте вашему партнеру или другу помочь вам в решении проблем. Вселенная хочет, чтобы вы помнили: вызовы, с которыми вы сталкиваетесь, носят временный характер. Вы переживали бури и раньше, но всегда выходили победителем. Так будет и в этот раз. Не стоит тянуть ношу одному, когда вам предлагают помощь. Оцените жест близкого человека, и вы почувствуете, как вам станет легче.

Космический совет: поверьте, что вы непобедимы, когда не одиноки.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 февраля.