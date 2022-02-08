12-летняя дочь Брежневой в платье с откровенным декольте произвела фурор в сети

Певица Вера Брежнева на протяжении многих лет остается одной из признанных красоток современного шоу-бизнеса. Маме двух уже почти взрослых дочерей удается сохранять практически идеальную форму и, судя по всему, девочки Сара и София унаследовали прекрасные внешние данные от своей звездной родительницы.

Старшей дочери певицы 21 год, и она уже блистает на подиумах Недели моды и снимается для обложек глянца. Младшая Сара пока делает только первые шаги на пути к успеху, но уже готова затмить и свою знаменитую маму, и сестру.

Недавно певица опубликовала на своей странице в Instagram видео с наследницей, которое произвело в сети настоящий фурор. На кадрах 12-летняя Сара позирует в светло-голубом вечернем платье с очень откровенным декольте.

Поклонники остались под большим впечатлением от наряда девочки. Некоторые, впрочем, засомневались, уместно ли ребенку носить столь взрослые туалеты. Однако, не исключено, что Сара просто примеряла одно из платьев старшей сестры.

«Ого! Так выглядеть в 12! Я в ее возрасте в Барби играла и крапиву палкой лупила»;

«Зачем дети выглядят старше своих лет?»;

«Ничего себе, какая у вас уже взрослая девушка», — отметили в комментариях.

Вера Брежнева вот уже шесть лет счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе. Однако общих детей у пары нет. Старшая дочь певицы София появилась на свет в гражданском браке артистки с украинским политиком Виталием Войченко. Отцом младшей наследницы стал второй супруг исполнительницы, бизнесмен Михаил Киперман. Пара рассталась в 2012 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Вера Брежнева прокомментировала слухи о раздельном проживании с Меладзе.