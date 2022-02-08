Дважды на те же грабли? Каких мужей нельзя принимать обратно после расставания

Что делать, если страшно остаться одной? Дать ли второй шанс, если очень просит?

По официальным данным, в России едва ли 60% всех заключенных браков заканчиваются скорыми разводами. Причины у каждой пары свои, но в основном очень веские. Как показывает практика, женщины при этом до последнего надеются на возвращение кавалеров. Но есть ли в этом хоть какой-то смысл? Может, лучше забывать про экс-любовников? И что делать, если очень просится назад? На эти и другие важные вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила профессиональный сексолог Ольга Савская.

Зачем все это?

По мнению эксперта, нет ничего плохого в том, чтобы давать своему бывшему второй шанс. Вот только важно это делать с умом, тщательно выстроив причинно-следственную связь разрыва.

Так, например, если мужчина был настоящим абьюзером, допускал физическое, психологическое, сексуальное насилие, — лучше отказаться от «заманчивого» предложения. Не исключено, что следующий конфликт или драка с ним станут последними. Если же дело в измене, вопрос можно попробовать решить полюбовно, но не без участия психолога.

«Нужно учитывать, что обиды никуда не денутся. Это все остается и в теле, и между вами. Важно обратиться к психологу и пройти долгий путь, если оба партнера готовы идти на компромисс и готовы не допустить повторения тех проблем, с которыми уже столкнулись. Проработав отношения, обиды, претензии, все можно нивелировать», — объяснила Савская.

Если же пара рассталась из-за условно раздутых проблем (родители против, мало денег, были разные цели и планы), наладить отношения будет немного проще.

«В таком случае самый правильный алгоритм — сесть вместе, поговорить. Что каждому важно? Готовы начать с чистого листа? Нужно обратиться к семейному психологу, который поможет каждому понять потребности и желания и выстроить коммуникацию в паре. Здоровую коммуникацию, в которой они будут расти и развиваться», — заметила эксперт.

Кто прощает чаще?

Говоря о типах людей, которые склонны прощать партнеров в большей или меньшей степени, Ольга Савская сделала паузу. По мнению сексолога, вопрос восстановления отношений не имеет прямой зависимости от того, «у кого слабее характер». Скорее, речь всегда идет об условных «жертвах» и «предателях». Кому хуже — тот быстрее идет на контакт.

Специалист отметила, что в России очень многие женщины (как и в целом в мире) зависят от мужчин в том или ином смысле: физически, духовно, материально. Именно поэтому они склонны принимать экс-любовников в семью.

«Женщина воспринимает мужчину как спасателя, который придет и спасет ее от одиночества. К этому склонны люди, которые не уверены в себе, которые беспомощны, думают, что не смогут построить жизнь. Люди, которые застревают в прошлом. Это кризис адаптации», — заключила Савская.

Если одинокая дама понимает, что не хочет и не может принять в семью экс-любовника, но все-таки мечется перед выбором, ей также следует обратиться к психологу. Разобрав проблемы и закрыв гештальты, женщина, наконец, вздохнет полной грудью и сможет позволить себе полноценную жизнь.

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