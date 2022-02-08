Момент ДТП с миллиардером Шепелем на Рублевском шоссе попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео с моментом массового ДТП на Рублевском шоссе, участником которого стал бизнесмен и миллиардер Алексей Шепель. По предварительной информации, именно он оказался виновником массовой аварии с участием девяти автомобилей.

По информации источника 5-tv.ru, причиной дорожного происшествия на пересечении Рублевского шоссе с улицей Красных Зорь в Москве стал инсульт у предпринимателя, из-за которого он потерял сознанием, а вслед за ним и управление.

Медосвидетельствование 56-летнего миллиардера Алексея Шепеля показало, что он находился за рулем в трезвом виде. В результате массовой аварии, кроме него пострадали еще три человека. Ранее 5-tv.ru публиковал список.

Бизнесмен сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Он сам подтвердил это в беседе с 5-tv.ru.